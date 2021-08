Pourquoi tant d'Etatsuniens refusent de se faire vacciner (Trial Site News)

Pourquoi tant d'Etatsuniens refusent de se faire vacciner Article originel : Why so many Americans are refusing to get vaccinated Trial Site News, 5.08.21

Anthony Fauci a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi tant d'Etatsuniens refusaient de se faire vacciner.

Des articles de presse récents se sont penchés sur la question de l'hésitation à se faire vacciner. Un article à la une du New York Times, intitulé Who Are the Unvaccinated in America ? There's No One Answer (1er août 2021), examine les raisons pour lesquelles les gens refusent de se faire vacciner. Une étude récente du MIT a révélé que les personnes qui refusent la vaccination font partie des personnes les mieux informées des Etats-Unis.

Aujourd'hui, alors que tant d'organisations envisagent ou adoptent des politiques de vaccination obligatoire et que la FDA s'efforce de donner une approbation officielle aux vaccins avant la fête du travail, il est plus important que jamais que les décideurs qui créent ces politiques invasives comprennent pourquoi près de la moitié des Etats-Unis est contre la vaccination avec les vaccins COVID actuels et pourquoi ces politiques sont extrêmement dangereuses à la fois pour leurs employés et pour la société en général...



