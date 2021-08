Quant un "journaliste" d'un mini-reportage du Jt de 20h de France 2 utilise un argument racialiste pour justifier la résistance des Martiniquais aux vaccins anti-Covid

Ce soir, encore une fois au Jt de France 2, la rédaction a mis le paquet pour faire peur aux Français. Pendant 10 minutes, le Jt de 20h, comme à sa funeste habitude, a récité sa messe anxiogène sur la Covid. En voici les 5 premiers reportages à l'antenne :

Et c'est quasiment la même messe depuis bientôt 18 mois. D'abord pour formater les "cerveaux disponibles" du citoyen lambda sur la nécessité des confinements puis des masques puis de la vaccination pour les adultes, puis pour les enfants, face au variant delta qui menace d'une 4 ème vague les hôpitaux - en mal de lits de réanimation face à une gestion comptable et libérale relativement ancienne de la santé - et pour finir de la nécessité d'une 3ème dose.



Mais, il semble que les Martiniquais soient dans l'oeil du cyclone de la chaîne d'Etat et pour cause, ils sont les mauvais élèves de la classe France avec seulement 16% de vaccinés. Visiblement la propagande pro-vaccinale médiatico-sanitaro-politique ne prend pas dans cette île d'irréductibles Gaulois.



Alors, pour la 3ème fois en 3 jours, la rédaction du Jt de France 2 de 20h s'est fendue d'un nouveau mini-reportage sur le phénomène. Cette fois-ci pour comprendre les raisons du pourquoi d'une telle insouciance antillaise ?

- Martinique : malgré la flambée des cas de Covid-19, la vaccination n’avance pas

...Malgré la flambée de nouveaux cas sur l’île, l’homme préfère ses remèdes naturels aux vaccins. Les croyances populaires ou religieuses sont solidement ancrées et bien plus puissantes que les chiffres pourtant alarmants d’hospitalisation. "C’est un territoire qui a connu beaucoup de dengue, de zika chaque année, et qui est habitué à vivre avec tout ça", avance un Martiniquais...



Tous les arguments sont évoqués sauf certains arguments scientifiques semble-t-il.

1. les Antillais sont échaudés par l'affaire du chlordécome, un engrais poison pour les bananes utilisés pour l'agriculture mais qui s'est avéré toxique pour la nature et l'homme avec un effet cancérigène notoire qui empoisonne encore l'île et sa population.

2. les Antillais sont habitués à des maladies plus graves comme la Dengue, la Zika...

3. et l'argument racialiste balancé à l'antenne après avoir interviewé un Antillais du terroir :

"Les croyances populaires ou religieuses sont solidement ancrées et bien plus puissantes que les chiffres pourtant alarmants d’hospitalisation".

Une analyse et une réification racialiste digne de l'anthropologie coloniale et de la France moisie qui a semble-t-il encore cours sur les plateaux et dans des rédactions parisiennes en mal d'arguments pour pousser la populace vulnérable dans les bras de Big Pharma et d'une nouvelle normalité voulue par les autorités politiques.



Mais, visiblement, certains "journalistes" n'ont que faire des arguments scientifiques évoquant le caractère non spécifique des tests PCR et le nombre très élevé de faux positifs qu'ils draînent. Tests utiliséss à tire-larigo et qui créent l'illusion d'une épidémie alors que nous avons à faire avec une testédémie.

- The Telegraph 15.08.20 La faille statistique qui signifie que la pandémie de coronavirus pourrait ne jamais prendre fin officiellement (The Telegraph)



Des arguments que nous avons répétés depuis mars-avril 2020 alors que les clowns de la pseudo-science allaient sur les plateaux pour danser la rumba et rassurer sur la spécificité de ces tests en déclarant, en phase avec les autorités et les fabricants, qu'il n'y avait que très peu de faux positifs issus de ces tests.



Pour mémoire pour les ignares adeptes du dieu Big Pharma et de tout le bataclan :

- SLT 23.04.20 Les tests de détection du Covid-19 sont peu spécifiques : des chats, des chiens, des lions sont détectés positifs alors qu'il pourrait s'agir d'autres coronavirus anodins

- New York Times 3.09.20 Votre test de dépistage du coronavirus est positif. Peut-être qu'il ne devrait pas l'être : "Jusqu'à 90 % des personnes testées positives ne portaient pratiquement pas de virus" (New York Times)

- SLT 14.10.20 Big Fake News internationale sur les "cas de Covid"

- Le Monde 18.11.20 Covid-19 : « Des biais amplifient artificiellement le nombre de cas positifs et faussent la perception de la gravité de l’épidémie » (Le Monde)

- Off Guardian 18.12.20 L'OMS admet (enfin) que les tests PCR créent des faux positifs (Off Guardian)

- SLT 8.01.21 Le Pr. Sucharit Bhakdi, l'un des chercheurs les plus cités dans l'histoire allemande, nous parle des tests PCR : "Ce test devrait être détruit immédiatement, dans le monde entier!" (Vidéo)

- Off Guardian 26.01.21 L'OMS admet (enfin) que le test PCR est potentiellement défectueux. Il s'agit de la 2ème note en 2 mois jetant encore plus de doutes sur la mesure phare du diagnostic de la Covid (Off-Guardian)

- SLT 27.01.21 Dans un silence médiatique assourdissant, les CDC ont annoncé qu'à partir du 31.12.21, ils n'homologueront plus les tests RT-PCR pour le dépistage du nouveau coronavirus

- SLT 7.02.21 Vérification d'un fact-checking de Reuters sur le décès du Capitaine Tom Moore de la Covid-19

- La Cour d'appel portugaise juge que les tests PCR ne sont pas fiables et lève la quarantaine (Corodok.de)

- Le Captain Tom Moore est-il décédé d'une pneumopathie bactérienne ou de la Covid ? La Covid : une construction ? (Vidéo).

Enfin concernant les effets secondaires graves des vaccins à base de séquence génétique jeté sur le marché avec précipitation alors qu'ils n'ont pas été validés sur les animaux et dont l'efficacité est aussi remise en cause, voici plusieurs références :

- BMJ 8.05.21 Les vaccins anti-Covid pour les enfants ne devraient pas obtenir d'autorisation d'utilisation d'urgence (British Medical Journal)

- BMJ 2.06.21 Covid-19 : Le vaccin Pfizer-BioNTech est "probablement" responsable du décès de certains patients âgés, selon une étude norvégienne (BMJ)

- SLT 23.07.21 Au 23.07.21, il y a eu 11940 personnes décédées dans les suites de la vaccination anti-Covid aux USA selon la base de données VAERS

- SLT 20.07.21 Selon la MHRA, il y a eu 1470 décès post-vaccinaux en Grande-Bretagne depuis le début de la vaccination anti-Covid

- Daily Expose 20.07.21 FAIT – Les décès attribuables aux vaccins contre la COVID-19 au Royaume-Uni après six mois sont de 407 % plus élevés que les décès attribuables à tous les autres vaccins combinés au cours des 11 dernières années (Daily Expose)

Autant d'éléments que semblent avoir intégrés bon nombre d'Antillais dont la pensée ne relève pas forcément d'une pensée ou de tradition magico-religieuse. Les arguments à retenir étaient effectivement le traumatisme du chlordécome et la faible mortalité de la Covid voisine de la grippe.

- A partir d'une analyse statistique des études de séroprévalence, le Pr. Ioannidis considère que le taux de mortalité du Covid 19 est inférieur ou voisin de celui de la grippe

- Covid-19. Quand le Pr. Ioannidis évoquait un taux de létalité inférieur à 0.2% dans un bulletin de l'OMS, l'OMS évoquait indirectement un taux de 0.14% proche de la grippe saisonnière

- Le taux de létalité de la Covid sérieusement revu à la baisse (Off Guardian)

- Suivez la science : le variant "mortel" Delta enregistre un taux de récupération de plus de 99,9 % (Susbtack)

- Caché dans le rapport du CDC : Le taux de mortalité lié à la COVID est le même que celui de la grippe saisonnière (MuchAdoAboutCorona.ca)

- Sous la direction de l'OMS et des CDC, toutes les statistiques de décès liés à la Covid ont été gonflées selon un rapport étatsunien



L'argument magico-religieux était un argument racialiste qui n'avait pas lieu d'être à moins d'une volonté de stigmatiser cette population. Les Antillais, en l'occurence ceux qui restent sceptiques au regard de tout ce barnum de la Covid montrent une certaine sagesse étayée sur des arguments scientifiques.



Une sagesse qu'avait pleinement exprimée un Martiniquais hospitalisé dans un servic de soins intensifs pour des problèmes respiratoires sans doute liés à la Covid. Interviewé au Jt France 2 du lundi 2.08.21 à 20h, il déclarait à une journaliste :

"On veut rendre la vaccination obligatoire. On va gonfler les chiffres. On va affoler la population. Voilà. C'est mon avis. C'est sûr que c'est une maladie qui gène mais qu'on soigne quand même".



On remet ses déclarations dans le contexte de l'interview diffusée dans le Jt de 20h d'hier pour apprécier le montage et la mise en perspective médiatique orientée :

La voix off : ...Seuls 16% des Martiniquais sont totalement vaccinés. De la défiance même chez les malades. Ce retraité de 70 ans qui rentre chez lui après 2 semaines d'hospitalisation doute encore de l'ampleur de l'épidémie.

Le retraité de 70 ans (avec des lunettes d'oxygène au nez dans un service de soins intensifs) : "Je n'ai pas senti de pression dans l'hôpital, je n'ai pas vu ça"

La voix off : "Toutes les chambres sont occupées partout"

Le retraité de 70 ans : "Je sais pas, je ne pense pas. On veut rendre la vaccination obligatoire. On va gonfler les chiffres. On va affoler la population. Voilà"

La voix off (difficilement audible) : "C'est votre avis" (?)

Le retraité de 70 ans : "c'est mon avis. C'est sûr que c'est une maladie qui gène mais qu'on soigne quand même".

(Jt de France 2 du lundi 2.08.21 à 20h).



Voir aussi :

(Jt France 2 du dimanche 1.08.21 à 20h Covid-19 : la Martinique frappée de plein fouet par la quatrième vague, les hôpitaux débordés)





Que penser de ceux qui font des louanges à Big Pharma et à ses produits sans l'once d'une critique, sans tenir compte des données scientifiques actuelles notamment la faible mortalité de la Covid et le caractère erronée des tests ainsi que les effets secondaires fréquents des vaccins et leur efficacité discutable sur le moyen terme ? On finirait par croire que la "pensée moderne" n'est pas forcément là où on le pense.