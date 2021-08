Que ressentent les personnes entièrement vaccinées lorsqu'elles attrapent la Covid ?

The Guardian

La maladie peut encore avoir un effet important sur la santé et la vie quotidienne, selon trois personnes âgées de 20, 40 et 50 ans, qui ont reçu une double dose de vaccin.

Alors que le nombre d'infections à coronavirus enregistrées au Royaume-Uni augmente à nouveau, nous avons parlé à trois personnes de leur expérience de l'infection à la Covid malgré une vaccination complète, et de la façon dont cela a affecté leur vie quotidienne...



