Quel est l'avenir de l'homme ? J. Krishnamurti - Un entretien avec D. Bohm (Vidéo)

Tous les problèmes que l'humanité rencontre actuellement, sur le plan psychologique et sur d'autres plans, sont le résultat de la pensée. Nous poursuivons le même schéma de pensée, et la pensée ne résoudra jamais aucun de ces problèmes. Toute la structure du moi est mise en place par la pensée. Le moi est ma conscience, qui est mon nom, ma forme, toutes les diverses expériences. La conscience est-elle individuelle, ou existe-t-il une seule conscience inséparable de l'humanité ? Toute action née d'une pensée limitée doit inévitablement engendrer des conflits. Diviser l'humanité géographiquement, religieusement, etc. a créé des ravages dans le monde. Le moi est une entité qui divise. Pourquoi y a-t-il cette division ? Suis-je préoccupé par mon moi très limité ou par l'avenir de l'humanité ?

J. Krishnamurti - Brockwood Park 1983 - Conversation 1 with D. Bohm - Is there an action...

David Joseph Bohm FRS était un scientifique étatsunien qui a été décrit comme l'un des physiciens théoriques les plus importants du 20e siècle et qui a apporté des idées peu orthodoxes à la théorie quantique, à la neuropsychologie et à la philosophie de l'esprit. Jiddu Krishnamurti était un philosophe, conférencier et écrivain.