Refusez TOUS les récits de peur (Off Guardian)

Refusez TOUS les récits de peur Article originel : Refuse ALL fear narratives Par Catte Black Off Guardian, 9.08.21

Au moment où cette lutte pour la vérité et la liberté s'intensifie, nous devons faire attention aux messages confus et au langage nuancé qui concède un terrain important.



Nous devons nous concentrer sur quelques points cruciaux dans tout ce que nous diffusons, que ce soit auprès de nos amis, de notre famille ou du monde en général.

1. La pandémie est FAUSSE. Pas exagérée ou exploitée de manière opportuniste - FAKE.

2. Les PCR ne fonctionnent pas pour diagnostiquer l'infection, donc vos "tests" sans fin ne sont en grande partie que des arnaques lucratives et les "cas" n'ont aucun sens.

3. La plupart des diagnostics de la "Covid" ne sont que des rhumes ou des grippes plus des PCR sans signification et 99,9 % des personnes qui "l'attrapent" ou à qui on dit qu'elles l'ont, s'en sortiront bien, et celles qui en mourront seront presque toutes très âgées, très malades et déjà en train de mourir d'autre chose. Tout comme avant 2020, lorsque la "Covid" n'était qu'une grippe ou une pneumonie.

4. Le vaccin est totalement inutile, ne fonctionne pas et peut vous blesser ou vous tuer.

5. Votre compliance ne fera jamais disparaître le problème. Seule la résistance peut le faire.

Comme je l'ai dit dans un article récent, nous pouvons tous avoir tendance à oublier ces faits de base et commencer à croire à certaines parties du récit sans nous en rendre compte.

C'est d'autant plus vrai que ceux qui vendent cette arnaque sont très doués pour fournir de nouvelles histoires qui semblent superficiellement aider notre camp, mais qui, après une analyse plus approfondie, ne font que promouvoir le virus de la peur par une porte dérobée.

Méfiez-vous de tout reportage grand public, ou même "alternatif", qui finit par faire l'apologie d'un virus mortel - par quelque moyen que ce soit.



J'inclus dans cette catégorie toutes les histoires concernant la "fuite du laboratoire de Wuhan", toute recherche présumée sur le "gain de fonction", l'excrétion de "protéines de pointe", les "infections révolutionnaires", les super-virus créés par les vaccins, et même les affirmations selon lesquelles l'Ivermectine et le HCQ (hydroxychloroquine) peuvent "guérir la Covid".



Toutes ces histoires, qu'elles contiennent une part de vérité ou qu'elles soient totalement imaginaires, et quelle que soit l'honnêteté de leur promotion, ont toutes la même finalité : vous convaincre de l'existence d'un nouveau virus mortel, qu'il soit d'origine naturelle, fabriqué en laboratoire ou qu'il ait muté dans le corps des personnes ayant reçu le vaccin.

Même lorsqu'ils sont promus de bonne foi, ils servent tous l'agenda ultime de la peur, de l'éloignement et du contrôle.



Les auteurs de ce récit ne se soucient pas de savoir comment vous avez peur. Ils ne se soucient pas du type d'infection qui vous a amené là. Ils veulent juste que vous ayez peur d'un virus vaguement terrifiant et des personnes qui en sont potentiellement porteuses.

Alors si un récit particulier vous oriente vers l'affleurement rocheux et battu par les vagues du Point de peur, arrêtez-vous et réfléchissez avant d'y arriver.



Rappelez-vous que la pandémie est un mensonge, que les PCR ne peuvent pas diagnostiquer une infection active et que 96% des personnes décédées "avec la covid" étaient déjà très âgées et/ou mouraient d'autre chose lorsqu'elles ont reçu un test PCR scientifiquement insignifiant et sont devenues une statistique largement insignifiante.

Le reste - tout ce qui commence à tourner en rond pour revenir à l'histoire du "microbe mortel" n'est qu'une habile diversion.

Ne finissez pas par vous accrocher à un rocher sur le Point de la peur en criant au sujet du virus, des variants ou des insectes tueurs super-perfectionnés. C'est là qu'ils vous veulent. Terrifié, inefficace et esclave de tout ce qui peut atténuer votre peur.

Restez sur la terre ferme. Restez sain d'esprit. Restez sur le seul message qui compte.

Il n'y a rien à craindre, si ce n'est les marchands de peur, leurs réformes sociales de "grande remise à zéro" et leur "remède" expérimental et totalement inutile.