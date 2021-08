Australie. Répression des manifestations anti-confinements à Melbourne avec balles en caoutchouc, gazs lacrymo et poivrés : 6 policiers blessés et 218 arrestations (Daily Mail)

Des scènes horribles se déroulent à Melbourne alors que des milliers de manifestants contre le confinement inondent le CBD, entraînant six policiers à l'hôpital et 218 personnes arrêtées avec du gaz poivré et des balles en caoutchouc utilisés pour contenir l'émeute. 1 500 manifestants se sont également rendus à Sydney et à Brisbane.

Par Sam Mc Phee et Peter Vincent

Daily Mail, 21.08.21





Plus de 4 000 personnes ont participé à un rassemblement chaotique contre le confinement dans le CBD de Melbourne, samedi.

Les manifestations ont tourné à la violence lorsque les résidents ont affronté la police qui a utilisé du gaz poivré, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc.

Les manifestants se sont rassemblés à l'intersection des rues Elizabeth et Bourke à Melbourne avant de se disperser.

Le Premier ministre Dan Andrews déclare que son État est au bord d'une nouvelle catastrophe Covid, avec 61 nouveaux cas enregistrés.

Des manifestations prévues, bien que de moindre ampleur, ont également eu lieu à Sydney, Brisbane et Cairns samedi après-midi...



