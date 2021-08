Selon des données officielles, près d'un million de personnes de plus en Angleterre sont désormais dépendantes de l'alcool en raison des restrictions imposées par la gestion sanitaire de la Covid (Daily Mail)

Selon des données officielles, près d'un million de personnes de plus en Angleterre sont désormais dépendantes de l'alcool en raison des restrictions imposées par la Covid.

Article originel : Nearly ONE MILLION more people in England are now addicted to alcohol as a result of Covid lockdowns, official data suggests

Par Stephen Matthews et Joe Davies

Daily Mail, 12.08.21

EXCLUSIF : Près de 2,5 millions de Britanniques buvaient plus de 50 unités par semaine en juin.

La plus forte augmentation de la consommation dangereuse d'alcool concerne les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le Dr Tony Rao a prévenu que l'impact des confinements sur la consommation d'alcool avait été "dévastateur".





Près d'un million de personnes en Angleterre sont devenues dépendantes de l'alcool à la suite de la fermeture du Covid, selon des données officielles.

Les sondages du gouvernement avant la pandémie estimaient que 1,5 millions d'adultes buvaient au moins 50 unités par semaine - l'équivalent de trois pintes ou presque une bouteille de vin chaque soir.

Mais ce chiffre est passé à un peu moins de 2,5 millions cet été, ce que les experts ont imputé au cycle sans fin des restrictions pour lutter contre le virus.

Le Dr Tony Rao, expert de renommée mondiale sur l'abus d'alcool chez les personnes âgées au King's College de Londres, a averti que l'impact des restrictions avait été "dévastateur".

Les associations de lutte contre l'alcoolisme ont déclaré que les données montrent que la consommation d'alcool chez les personnes âgées a atteint un niveau de crise "qui se produit maintenant"...



