Selon les CDC, seulement 5% des décès étiquetés Covid aux USA sont directement causés par le nouveau coronavirus

Dans un rapport des CDC (Centers for Disease Control and Prevention) en date de juin 2021, dont la dernière mise à jour remonte au 28.07.21, seulement 5% des décès dus à la COVID sont directement causés par le coronavirus.



Par conséquent, sur les 630 000 personnes (au 4.08.21) qui sont "supposées" être mortes et qui ont été répertoriées comme des décès dus à la COVID aux États-Unis, seulement 31 500 Etatsuniens sont réellement morts directement du fait du nouveau coronavirus en 17 mois de pandémie. Les autres sont décédées des suites des comorbidités associées à la Covid dont il est difficile de dire si cette dernière a joué un rôle déterminant. C'est là qu'il est important de faire la différence entre "décédé de la Covid" et "décédé avec la Covid". Une discrimination que jusqu'à maintenant les médias mainstream n'ont jamais faite. Si on se tient au chiffre des sujets décédés uniquement du fait du nouveau coronavirus (uniquement "de la Covid"), il est voisin du nombre de décès liés à la grippe chaque année aux Etats-Unis. Au cours d'une année standard, selon Capital, citant un expert, “la grippe tue entre 3.000 et 49.000 Etatsuniens." En 2014-2015, elle a fait 56.000 décès aux Etats-Unis. Ce qui fait dire à certains blogs qu'"il n'y a pas eu de pandémie" de la Covid.



Voici le rapport des CDC en question, il est intitulé : "Weekly Updates by Select Demographic and Geographic Characteristics". Provisional Death Counts for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)"



On peut lire au chapitre des comorbidités :



"Comorbidities and other conditions

Table 3 shows the types of health conditions and contributing causes mentioned in conjunction with deaths involving coronavirus disease 2019 (COVID-19). The number of deaths that mention one or more of the conditions indicated is shown for all deaths involving COVID-19 and by age groups. For over 5% of these deaths, COVID-19 was the only cause mentioned on the death certificate. For deaths with conditions or causes in addition to COVID-19, on average, there were 4.0 additional conditions or causes per death. For data on deaths involving COVID-19 by time-period, jurisdiction, and other health conditions,..."

Traduction :

"Le tableau 3 montre les types de problèmes de santé et les causes contributives mentionnés en relation avec les décès liés à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le nombre de décès qui mentionnent une ou plusieurs des conditions indiquées est indiqué pour tous les décès impliquant la COVID-19 et par groupes d'âge. Pour plus de 5% de ces décès, la COVID-19 était la seule cause mentionnée sur le certificat de décès. Pour les décès avec des conditions ou des causes en plus de la COVID-19, il y avait en moyenne 4,0 conditions ou causes supplémentaires par décès. Pour obtenir des données sur les décès liés à la COVID-19 par période, juridiction et autres problèmes de santé,.."