Selon les données de la FDA, 86 % des jeunes ayant reçu la première injection du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer ont subi des effets indésirables (Trial Site News)

Article originel : 86% of Youth Getting First Pfizer COVID-19 Shot Experienced Adverse Reactions According to FDA Data

Trial Site News, 5.08.21

Selon The Daily Expose, "86 % des enfants ont subi une réaction indésirable au vaccin Covid de Pfizer lors d'un essai clinique, ce qui est choquant". Certains considèrent cela comme marginal. Nous allons donc comparer leur version des faits avec la description des données sur lesquelles s'appuie l'article dans la fiche d'information de la FDA sur les autorisations européennes de juin. Le 10 mai, la FDA a accordé une autorisation de mise sur le marché (EUA) au vaccin à ARNm contre la Covid de Pfizer pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Les essais cliniques de Pfizer sur les 12-15 ans ont montré que 86% des sujets ont eu une réaction indésirable, de légère à grave. Ces données se trouvent dans la fiche d'information de la FDA, page 25, tableau 5 et suivants. Ces tableaux montrent que 1 127 enfants ont reçu la première dose et 1 097 la seconde. Le Daily Expose laisse entendre que les 30 enfants manquants ont eu des effets indésirables, mais cette affirmation n'est pas étayée. 86 % des enfants ayant reçu la première dose ont eu un effet indésirable. 78,9 % de ceux qui ont reçu la deuxième injection ont eu une réaction similaire.

Selon le tableau 6 de la fiche d'information, 20,3 % des enfants qui ont reçu la première injection ont eu de la fièvre, tandis que 39,3 % de ceux qui ont reçu la deuxième injection ont eu le même effet secondaire. 60,1 % des enfants ont ressenti de la fatigue après la première injection ; ce chiffre est de 66 % pour la deuxième dose. 55,3 % ont eu mal à la tête après..:

