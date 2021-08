Selon les données du ministère de la santé, 14 Israéliens ont été diagnostiqués avec la Covid alors qu'ils avaient reçu une troisième dose de vaccin anti-Covid (Times of Israel)

Selon les données du ministère de la santé, 14 Israéliens ont été diagnostiqués avec la Covid alors qu'ils avaient reçu une troisième dose de vaccin anti-Covid, rapporte le Times of Israel.





Source :

- Times of Israel 14 Israelis who got third shot later infected with Covid

