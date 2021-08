Terrocracie. L'attaque de l'algorithme : La censure de YouTube de "The Week in Review" (Bournbrook)

L'attaque de l'algorithme : La censure de YouTube de "The Week in Review" Article originel : Attack of the Algorithm: YouTube’s censorship of The Week in Review Par Luke Perry Bournbrook, 16.08.21

"Le Présidium a examiné votre contenu et, malheureusement, nous avons décrété qu'il violait notre politique de solidarité avec les travailleurs. Nous avons retiré le contenu suivant de la vue du public : (insérer ici le matériel dissident).

La République populaire ne permet pas l'expression de faussetés et de tromperies entourant la réalité scientifique de la révolution prolétarienne".

Au moins dans les pays communistes, les mauvais penseurs ont droit à un procès pour l'exemple. Comme beaucoup de nos chers lecteurs et auditeurs le savent, l'épisode de la semaine dernière de notre série de podcasts, The Week in Review, a été censuré par YouTube.

Bien que mon collègue Michael Curzon ait rédigé un bon résumé de l'incident, il est nécessaire d'approfondir le décret plutôt brutal de YouTube. La première question que nous devons nous poser est la suivante : la décision a-t-elle été prise par un humain ou par un algorithme irréfléchi ?



Il est clair que c'est la seconde solution, étant donné la "lettre de lamentations" générique à laquelle d'innombrables autres chaînes ont été soumises, et si un soldat de la Silicon Valley tombait par hasard sur la chaîne, la liste de lecture entière aurait été retirée du site Web.

Mais l'algorithme a bien d'autres qualités, outre le fait qu'il ne nécessite pas d'indemnités de maladie ou de jours de congé. L'algorithme, une fois calculé et autorisé, est capable d'enregistrer et de détecter une quantité incalculable d'informations qu'il a été programmé pour traquer.



Pour les plus férus de technologie d'entre nous, il semble être le grand frère de CTRL F, car il peut passer au crible de grandes quantités de matériel pour découvrir certains mots ou phrases clés. C'est ainsi qu'il repère la communauté des "hésitants du vaccin" de YouTube.

À leur tour, ses créateurs en chair et en os confèrent également à l'algorithme le pouvoir de jouer le rôle de juge, de jury et de bourreau. Il s'agit d'une forme numériquement littérale de justice aveugle ; il agit sans penser à la pitié, à la vindicte, à la droiture ou à la malice, et n'a donc pas peur et n'est pas conscient des conséquences de ses actions. Je suis convaincu qu'aucun employé de YouTube n'a encore entendu parler de cette publication.



Néanmoins, la diligence raisonnable de l'algorithme pour repérer les mots, les phrases et les déclarations interdits ne suffit pas à dire aux condamnés de quoi ils sont exactement coupables. Les trois animateurs de l'émission, S. D. Wickett, Michael Curzon et moi-même, sommes toujours très critiques à l'égard du régime politique et culturel en place, discutant fréquemment du modèle tyrannique des passeports vaccinaux, qui, selon Merriam-Webster, fait de vous des "anti-vaxxer".

Il est inutile de s'attarder sur les détails ou de s'interroger sur les déclarations exactes qui ont alerté l'algorithme, car l'épisode a été rayé du rôle non pas en raison d'une inexactitude de notre part ou de la diffusion délibérée de fausses informations nuisibles, mais en raison de notre orientation idéologique.



La Silicon Valley dote sa légion d'algorithmes de sa propre tendance idéologique. Lorsqu'elle a fini de jeter les dissidents hors de la nouvelle place publique qu'elle a pratiquement monopolisée, elle se moque de vous en disant "nous savons que cela peut être décevant". Décevant, en effet.