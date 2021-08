Toutes les personnes âgées de plus de 50 ans recevront une 3ème injection de vaccin contre la Covid d'ici l'automne (Daily Mail)

Toutes les personnes âgées de plus de 50 ans recevront un rappel de Covid d'ici l'automne : Les personnes qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca "vont recevoir un vaccin de Pfizer" dans le cadre d'une nouvelle campagne de vaccination, car ce dernier est plus efficace contre la variante indien.

Daily Mail, 31.07.21

Le programme de rappel pour les plus de 50 ans et les personnes cliniquement vulnérables, ainsi que pour les professionnels de la santé, doit commencer cet automne.

Le vaccin Pfizer s'est avéré être le plus efficace contre la variante Delta, avec un taux de 96 %.

Une nouvelle étude a également montré qu'une troisième dose de Pfizer offre une très forte protection contre le variant Delta....

