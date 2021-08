Transmission du variant Delta du SRAS-CoV-2 parmi les travailleurs de la santé vaccinés au Vietnam (The Lancet)

Résumé

Contexte : Les données sur les poussées infectieuses (malgré la vaccination) du variant Delta du SRAS-CoV-2 sont limitées.

Méthodes : Nous avons étudié les infections émergentes parmi le personnel de santé d'un grand hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses au Vietnam. Nous avons recueilli les données démographiques, les antécédents de vaccination et les résultats du diagnostic par PCR en plus des données cliniques. Nous avons mesuré les anticorps (neutralisants) du SRAS-CoV-2 au moment du diagnostic, et aux semaines 1, 2 et 3 après le diagnostic. Nous avons séquencé les virus selon le protocole de l'ARTIC.



Résultats : Entre le 11 et le 25 juin 2021 (semaine 7-8 après la dose 2), 69 travailleurs de la santé ont été testés positifs pour le SRAS-CoV-2. 62 ont participé à l'étude clinique. 49 étaient (pré)symptomatiques, l'un d'entre eux nécessitant une supplémentation en oxygène. Tous se sont rétablis sans problème. 23 séquences génomiques complètes ont été obtenues. Elles appartenaient toutes au variant Delta et étaient phylogénétiquement distinctes des séquences contemporaines du variant Delta obtenus à partir de cas de transmission communautaire, ce qui suggère une transmission continue entre les travailleurs. Les charges virales des cas d'infection par la variante Delta étaient 251 fois plus élevées que celles des cas infectés par les anciennes souches détectées entre mars et avril 2020. Le délai entre le diagnostic et le résultat négatif de la PCR était de 8 à 33 jours (médiane : 21). Les taux d'anticorps neutralisants après la vaccination et au moment du diagnostic des cas étaient inférieurs à ceux des témoins non infectés appariés. Il n'y avait aucune corrélation entre les niveaux d'anticorps neutralisants induits par la vaccination et les charges virales ou le développement des symptômes.

Interprétation : Les infections par le variant Delta sont associées à des charges virales élevées, une positivité prolongée par PCR et de faibles niveaux d'anticorps neutralisants induits par le vaccin, ce qui explique la transmission entre les personnes vaccinées. Les mesures de distanciation physique demeurent essentielles pour réduire la transmission du variant Delta du SRAS-CoV-2.

Financement : Wellcome (106680/B/14/Z et 204904/Z/16/Z).

Déclaration d'intérêt : Aucun intérêt à déclarer.

Approbation éthique : L'étude a été approuvée par le conseil d'examen institutionnel de l'HTD et le comité d'éthique de la recherche tropicale d'Oxford, Université d'Oxford, Royaume-Uni.

Mots clés : Variante Delta, Oxford-AstraZeneca, COVID-19, percée vaccinale, Vietnam