Un rapport des CDC retrouve que dans le Massachusetts, 74% des personnes infectées et 80% des personnes hospitalisées étaient complètement vaccinées contre la Covid

Flambée d'infections par le SRAS-CoV-2, y compris des infections liées à la rupture d'efficacité du vaccin contre la COVID-19, associées aux grands rassemblements publics - Barnstable County, Massachusetts, juillet 2021

Article originel : Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021

Par Catherine M. Brown ; Johanna Vostok; Hillary Johnson; Meagan Burns; Radhika Gharpure; Samira Sami et al.,

Centers for Disease Control and Prevention

Publication anticipée / 30 juillet 2021 / 70



Note de SLT : ce rapport des CDC retrouve, suite à des rassemblements importants dans la ville du comté de Barnstable (Massachusetts), un recrudescnce de cas de Covid bénins mais dont 74% des personnes infectées étaient complètement vaccinées tandis que 80% (4 cas sur 5, avec effectivement un nombre total de cas hospitalisé faible et sans doute peu représentatif) des personnes hospitalisées pour cause de Covid sévère étaient également totalement vaccinées. Il n'a pas été observé de deécès mais les décès sont très rares avec le variant delta. A comparer au rapport français de la Dreess selon lequel 85% des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées contre la Covid. Nous avons souligné certains passages dans le corps du texte du rapport des CDC.





Résumé

Que sait-on déjà sur ce sujet ?

Des variants du SRAS-CoV-2 continuent d'apparaître. Le variant B.1.617.2 (Delta) est hautement transmissible.



Qu'apporte le présent rapport ?

En juillet 2021, à la suite de plusieurs événements publics importants dans une ville du comté de Barnstable (Massachusetts), 469 cas de la COVID-19 ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts qui avaient voyagé dans la ville entre le 3 et le 17 juillet ; 346 (74 %) sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées. Les tests ont permis d'identifier le variant Delta dans 90 % des spécimens provenant de 133 patients. Les valeurs seuils des cycles étaient similaires entre les spécimens des patients entièrement vaccinés et ceux qui ne l'étaient pas.



Quelles sont les implications pour la pratique de la santé publique ?

Les juridictions pourraient envisager des stratégies de prévention élargies, y compris le masquage universel dans les lieux publics intérieurs, en particulier pour les grands rassemblements publics qui incluent des voyageurs provenant de nombreuses régions présentant des niveaux différents de transmission du SRAS-Cov-2.

---



En juillet 2021, 469 cas de COVID-19 associés à de multiples événements estivaux et à de grands rassemblements publics dans une ville du comté de Barnstable, Massachusetts, ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts ; la couverture vaccinale parmi les résidents éligibles du Massachusetts était de 69%. Environ trois quarts (346 ; 74%) des cas sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées (celles qui avaient reçu 2 doses de vaccin ARNm [Pfizer-BioNTech ou Moderna] ou avaient reçu une dose unique de vaccin Janssen [Johnson & Johnson] ≥14 jours avant l'exposition). Le séquençage génomique des échantillons provenant de 133 patients a permis d'identifier le variant B.1.617.2 (Delta) du SRAS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19, chez 119 (89 %) et la sous-lignée Delta AY.3 chez un (1 %). Dans l'ensemble, 274 (79 %) des patients vaccinés présentant une infection percée étaient symptomatiques. Parmi les cinq patients COVID-19 qui ont été hospitalisés, quatre étaient complètement vaccinés ; aucun décès n'a été signalé. Les valeurs du seuil de cycle (Ct) de la réaction de transcription inverse en temps réel et de polymérisation en chaîne (RT-PCR) dans les échantillons provenant de 127 personnes vaccinées présentant des cas de percée étaient similaires à celles de 84 personnes non vaccinées, non entièrement vaccinées ou dont le statut vaccinal était inconnu (médiane = 22,77 et 21,54, respectivement). Le variant Delta du SRAS-CoV-2 est hautement transmissible (1) ; la vaccination est la stratégie la plus importante pour prévenir les maladies graves et les décès. Le 27 juillet, les CDC ont recommandé que toutes les personnes, y compris celles qui sont entièrement vaccinées, portent un masque dans les lieux publics intérieurs dans les zones où la transmission du COVID-19 est élevée ou substantielle.* Les résultats de cette enquête suggèrent que même les juridictions sans transmission substantielle ou élevée du COVID-19 pourraient envisager d'étendre les stratégies de prévention, y compris le port du masque dans les lieux publics intérieurs, quel que soit le statut vaccinal, étant donné le risque potentiel d'infection lors de la participation à de grands rassemblements publics qui incluent des voyageurs provenant de nombreuses zones avec des niveaux de transmission différents...



...Au 26 juillet, un total de 469 cas de COVID-19 ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts ; les dates de collecte d'échantillons positifs s'échelonnaient du 6 au 25 juillet (Figure 1). La plupart des cas sont survenus chez des hommes (85 %) ; l'âge médian était de 40 ans (fourchette = <1-76 ans). Près de la moitié (199 ; 42 %) ont déclaré résider dans la ville du comté de Barnstable. Au total, 346 (74%) personnes ont déclaré des symptômes compatibles avec la COVID-19.** Cinq ont été hospitalisées ; au 27 juillet, aucun décès n'a été signalé. Un patient hospitalisé (tranche d'âge = 50-59 ans) n'était pas vacciné et présentait plusieurs pathologies sous-jacentes.†† Quatre autres patients entièrement vaccinés§§ âgés de 20 à 70 ans ont également été hospitalisés, dont deux présentaient des pathologies sous-jacentes. Le séquençage génomique initial des échantillons provenant de 133 patients a permis d'identifier le variant Delta dans 119 (89 %) cas et la sous-lignée Delta AY.3 dans un (1 %) cas ; le séquençage génomique n'a pas abouti pour 13 (10 %) échantillons....