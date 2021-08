Vaccination obligatoire des soignants. Un responsable de maison de retraite demande : "Comment puis-je, en toute conscience, licencier quelqu'un qui n'a rien fait de mal ?" (Daily Sceptic)

Un responsable de maison de retraite demande : "Comment puis-je, en toute conscience, licencier quelqu'un qui n'a rien fait de mal ? Article originel : A Care Home Official Asks: “How Can I in All Conscience Sack Someone Who Has Done Nothing Wrong?” Par Michael Curzon Daily Sceptic, 25.08.21

Le Telegraph a publié hier une bonne lettre d'un responsable d'une maison de soins, désespéré par le fait que les soignants non vaccinés devront être renvoyés de leur emploi dans le courant de l'année. On estime que six établissements de soins sur dix seront contraints de licencier certains de leurs employés parce qu'ils n'ont pas été "vaccinés", mais ce responsable demande à juste titre : "Comment puis-je, en toute conscience, licencier quelqu'un qui n'a rien fait de mal ?"



SIR - Je suis président du conseil d'administration d'une maison de soins privée. En mars 2020, nous n'avons eu d'autre choix que d'accepter certains résidents atteints de la Covid de retour de l'hôpital.

Malgré toutes les précautions, la maladie s'est déchaînée sur les résidents et le personnel. De nombreuses personnes âgées sont mortes, avec seulement nos fidèles et aimants soignants à leurs côtés. Parmi le personnel, 90 % ont attrapé la maladie. Ils se sont rétablis et sont revenus. Nous avons été débarrassés de la Covid pendant plus de 15 mois.

On me dit maintenant que je dois licencier le personnel qui ne veut pas être vacciné. Leur loyauté, leurs capacités et leurs compétences ne sont pas remises en question. Comment puis-je, en toute conscience, licencier quelqu'un qui n'a rien fait de mal ? Cette règle draconienne ne s'applique qu'aux maisons de soins en Angleterre. Où est la justice dans tout cela ?

J'ai été vacciné et je suis favorable à la vaccination, mais comment est-il raisonnable de priver des gens de leur emploi parce qu'ils ne souhaitent pas subir cette procédure invasive ? Ils ne peuvent pas être licenciés car le poste est toujours ouvert.

Cette loi n'a pas été réfléchie. Il aurait été préférable de nous permettre de garder le personnel que nous avons et de ne pas embaucher de nouveau personnel non vacciné. Je suis désespéré par cette injustice.

Barbara Korzeniowska



Londres W13