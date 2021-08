Une étude israélienne de l'organisme Health Payor révèle que l'efficacité du vaccin à ARNm de Pfizer diminue fortement chez les 60 ans et plus après 4,8 mois (TrialSite News)

Une étude israélienne de l'organisme Health Payor révèle que l'efficacité du vaccin à ARNm de Pfizer diminue fortement chez les 60 ans et plus après 4,8 mois

Article originel : Israeli Health Payor Study Reveals Pfizer mRNA Vaccine Effectiveness Wanes Greatly for 60+ at 4.8 Months”

TrialSite News, 16 août 2021



Une étude récente menée par Leumit Health Services et le Shamir Medical Center Institutional Review Board en Israël a donné des résultats inquiétants. Les auteurs de l'étude ont récemment téléchargé le manuscrit sur le serveur de préimpression medRxiv. L'étude a porté sur 33 943 adultes entièrement vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Trois cohortes basées sur l'âge ont été étudiées, à savoir 1) 60 ans et plus, 2) 40 à 59 ans, et 3) 18 à 29 ans. Les auteurs de l'étude ont constaté un risque de poussée de l'infection chez les personnes vaccinées au moins 146 jours (4,8 mois) avant la réinfection - le risque s'accroît encore chez les personnes de plus de 60 ans.



Le défi

Un nombre croissant de cas de poussées infectieuses se produisent maintenant avec le variant delta en question. Cette variante ayant une poussée virale beaucoup plus importante, cela pourrait expliquer pourquoi les personnes vaccinées succombent à l'infection par la COVID-19. Yahoo News a rapporté que, selon un document du CDC ayant fait l'objet d'une fuite, il y avait environ 35 000 infections symptomatiques à la COVID-19 par semaine parmi les personnes entièrement vaccinées, mais cela doit être confirmé.

Bien que la plupart des cas de vaccination ne débouchent pas sur des cas graves, une tendance croissante en Israël révèle que les personnes vaccinées courent des risques toujours plus grands. À ce jour, environ...

Lire la suite