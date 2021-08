Vaccin Valneva: cette opportunité que n’a pas su saisir le gouvernement français (Sputniknews)

Le premier vaccin français verra bien le jour… grâce à la perfide Albion! D’ici à septembre seront connus les premiers résultats de l’étude clinique de phase III menée au Royaume-Uni, rapporte Le Républicain lorrain. Comme prévu, les sujets de Sa Majesté seront les premiers servis.

Et pour cause: si aujourd’hui Valneva touche au but, c’est grâce au soutien politique et financier des autorités britanniques. Londres a précommandé 190 millions de doses depuis septembre 2020. Un engagement conclu pour une valeur maximale de 1,4 milliard d’euros. Tout en prenant à leur charge les essais cliniques menés par l’entreprise franco-autrichienne. Dès avril, Valneva était dans les starting-blocks pour ses tests in situ de phase III sur vingt-cinq sites à travers le Royaume-Uni. En outre, à l’été 2020, le gouvernement de Boris Johnson avait déjà octroyé un coup de pouce de 14 millions de livres sterling au développement du site de production de Valneva à Livingstone en Écosse...



