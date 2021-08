[Vidéo] Eric Clapton publie une chanson considérée comme une critique de la réponse officielle à la Covid (The Guardian)

Eric Clapton publie une chanson considérée comme une critique de la réponse officielle à la Covid Article originel : Eric Clapton releases song seen as criticising official response to Covid Par Kevin Rawlinson The Guardian, 29.08.21

Eric Clapton, fervent critique des mesures destinées à lutter contre la pandémie de Covid, a publié une chanson intitulée This Has Gotta Stop ("Ceci doit s'arrêter")

Bien que la chanson ne mentionne pas directement les mesures de confinement ou les vaccins, le musicien a participé à des chansons anti-vaccins au cours des derniers mois. Sa dernière offrande a été interprétée par certains comme une attaque contre les mesures recommandées par les responsables de la santé.

"Je ne peux plus supporter ce BS, c'est allé trop loin, tu veux revendiquer mon âme, tu devras venir et enfoncer cette porte", chante Clapton. D'autres paroles incluent : "Je savais que quelque chose n'allait pas, Quand tu as commencé à faire la loi, Je ne peux pas bouger mes mains, Je suis en sueur."



Clapton a déjà parlé de la réaction négative qu'il a eue à une dose de vaccin qu'il a reçue. Selon Rolling Stone, il a déclaré : "J'ai pris la première dose d'AZ [AstraZeneca] et j'ai immédiatement eu des réactions sévères qui ont duré 10 jours... Les réactions [à la deuxième] ont été désastreuses. Mes mains et mes pieds étaient soit gelés, soit engourdis, soit brûlants, et ils ont été pratiquement inutilisables pendant deux semaines, j'ai eu peur de ne plus jamais jouer".



Il a qualifié de "propagande" les recherches scientifiques approfondies, qui ont montré que les vaccins proposés au Royaume-Uni sont sûrs et sauvent des vies. Clapton a également déclaré qu'il ne se produirait pas dans les lieux qui exigent que les participants présentent une preuve de vaccination.

En réponse à l'annonce du gouvernement britannique selon laquelle des passeports de vaccination seront nécessaires pour accéder aux boîtes de nuit et aux lieux de spectacle d'ici la fin du mois de septembre, le musicien a publié une déclaration indiquant qu'il ne jouerait "sur aucune scène où se trouve un public discriminé".



Clapton est également apparu sur le titre Stand and Deliver de Van Morrison, qui lutte contre le confinement, en décembre dernier. Les deux musiciens sont influencés par la musique noire du sud des États-Unis, elle-même issue de l'époque de l'esclavage dans la région et des conflits raciaux qui ont suivi.

Les paroles de Stand and Deliver comparent les mesures de confinement du coronavirus à l'esclavage. "Stand and Deliver, You let them put the fear on you, Stand and Deliver, But not a word you heard was true ... But if there's nothing you can say, There may be nothing you can do, Do you want to be a free man, or do you want to be a slave ?"

"Stand and Deliver, tu les as laissés te faire peur, Stand and Deliver, mais rien de ce que tu as entendu n'était vrai... Mais s'il n'y a rien que tu puisses dire, il n'y a peut-être rien que tu puisses faire, Veux-tu être un homme libre, ou veux-tu être un esclave ?"



Clapton a tweeté un lien YouTube vers la toute nouvelle chanson vendredi.