[VIDEO] EXCLUSIF. Le journal allemand Bild présente ses excuses pour avoir trompé le public et particulièrement les enfants sur la Covid (Brighteon)

Avec un tirage d'environ 1,37 million d'exemplaires par jour, le journal BILD, publié par la société d'édition Axel-Springer, est le tabloïd le plus important et le plus populaire d'Allemagne.

With a circulation of currently about 1.37 million copies daily, the BILD newspaper published by the Axel-Springer Publishing Company is Germany's largest and most popular tabloid.







"Aux millions d’enfants de ce pays,

"To the millions of children in this country,



dont notre société a la responsabilité,

for whom our society is responsible,



je veux exprimer ici ce que ni notre gouvernement

I want to express here what neither our government



ni notre chancelière n’osent vous dire.

nor our Chancellor dares to tell you.



Nous vous demandons de nous pardonner.

We ask you to forgive us.



Nous vous demandons pardon pour cette politique

Forgive us for this policy



Qui pendant un an et demi a fait de vous

Which, for a year and a half, has made you



des victimes de violences,

victims of violence,



de négligences, d’isolement et de solitude.

neglect, isolation and loneliness.



Pardon pour cette politique et cette couverture médiatique

Sorry for this policy and media coverage



qui, comme un poison, vous a inculqué le sentiment

which, like poison, made you feel



que vous étiez un danger mortel pour la société.

like you were a mortal danger to society.



Vous n’êtes pas un danger pour la société, ne croyez pas à ce mensonge.

You are not a danger to society, don’t believe this lie.



C’est à nous de vous protéger.

It's up to us to protect you.



Ce qui est arrivé à nos enfants, de nombreuses personnes et Bild, l’on denoncé.

What happened to our children, many people and Bild denounced it.



Rien ne s’est passé.

Nothing happened.



Merkel a organisé un sommet pour les enfants ? Non !

Merkel organized a summit for children? No !



Au lieu de ça, on a persuadé nos enfants

Instead, we persuaded our children



qu’ils allaient assassiner leur grand-maman

that they were going to murder their grandma



s’ils osaient être ce qu’ils sont, des enfants.

if they dared to be what they are, children.



Ou s’ils rencontraient leurs copains.

Or if they met their friends.



Rien de tout ça n’a été prouvé scientifiquement.

None of this has been scientifically proven.



C’était facile d’imposer ça aux enfants,

It was easy to force that on the kids,



il ne peuvent pas se défendre et ils ne votent pas.

they can't defend themselves and they don't vote.



Quand un État vole les droits d’un enfant,

When a state steals the rights of a child,



il doit prouver que par là il le protège contre un danger concret et imminent.

it must prove that by doing so it protects him against concrete and imminent danger.



Cette preuve n’a jamais été apportée.

This proof has never been provided.



Elle a été remplacée par de la propagande

It has been replaced by propaganda



présentant l’enfant comme un vecteur de la pandémie.

presenting the child as a vector of the pandemic.



Ceux qui voulaient contredire cette propagande,

Those who wanted to contradict this propaganda



n’ont jamais été invités à la table des experts.

were never invited to the expert table.



Nos politiques feraient mieux d’ouvrir les écoles

Our policies would do better to open schools



et les salles de sport plutôt que les bureaux de vote !

and sports halls rather than polling stations!



Sinon ils auront sur la conscience, et laisseront dans les livres d’histoire,

Otherwise they will have on their conscience, and will leave in the history books,



une multitude d’âmes innocentes."

a multitude of innocent souls."