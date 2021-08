[Vidéo] "Faites confiance à la science". Mais quelle science ? De quels scientifiques ? (The Corbett Report)

Rejoignez James pour l'édition de cette semaine du podcast The Corbett Report alors qu'il explore les mensonges transparents de la foule de la "science établie" et comment ces mensonges seront de plus en plus utilisés pour diriger nos vies dans le nouvel état de biosécurité. Pour les liens, les sources et les notes de l'émission - ainsi que les options de téléchargement et une version audio uniquement - cliquez ici.

Nous ne pouvons plus vous envoyer d’email Votre email sam.latouch@laposte.net n’est plus joignable par notre plateforme.Nous reprendrons l’envoi d’email dans 2 semaines. En attendant, et pour être sûr de continuer à recevoir les informations de votre blog dès aujourd’hui, merci de vous rendre dans vos paramètres email et de changer votre adresse. Rédiger un article http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/ Ajouter une section ici On nous dit de "faire confiance à la science". Mais quelle science ? De quels scientifiques ? Rejoignez James pour l'édition de cette semaine du podcast The Corbett Report alors qu'il explore les mensonges transparents de la foule de la "science établie" et comment ces mensonges seront de plus en plus utilisés pour diriger nos vies dans le nouvel état de bioséc