[Vidéo] Massacre "racial" de Tulsa : 19 corps ré-inhumés alors que les manifestants demandent une enquête criminelle (The Guardian)

Massacre de Tulsa

Le massacre de Tulsa (en anglais : Tulsa race massacre), anciennement nommé émeute raciale de Tulsa, est un massacre de masse qui se déroula dans le quartier de Greenwood à Tulsa dans l'Oklahoma entre le 31 mai et le . Une foule d'Américains blancs attaquèrent les habitants et les entreprises de la communauté afro-américaine de Tulsa dans ce qui est considéré comme l'un des pires déchaînements de violence meurtrière contre les Afro-Américains dans l'histoire des États-Unis.

Les estimations étaient de 45 morts selon les statistiques officielles de 19212 (36 Afro-Américains et 9 Blancs) et de 100 à 300 morts selon le rapport final de 2001 de la Commission d'Oklahoma sur les émeutes de Tulsa 3,4. La Croix-Rouge refuse de donner un chiffre officiel. Les émeutes firent en outre huit mille sans-abris en raison des incendies provoqués par les émeutiers5,6. L'émeute, menée au sol et par les airs, détruisit plus de 40 blocks du district, dont en grande partie la « Black Wall Street (en) », animée par une bourgeoisie afro-américaine dynamique et florissante7. Plus de 800 personnes furent admises à l'hôpital et plus de 6 000 résidents afro-américains arrêtés et détenus, nombre d'entre eux pendant plusieurs jours et plus de 10 000 Afro-Américains se retrouvèrent sans abri8,9.

L’émeute débuta le week-end du « Memorial Day » à proximité de l'immeuble Drexel après que Dick Rowland10, un cireur de chaussures afro-américain, âgé de 19 ans, ait pénétré dans l'ascenseur d'un immeuble abritant les seules toilettes du quartier autorisées aux Afro-Américains et ait trébuché par mégarde contre Sarah Page11,12, l'opératrice blanche de l'ascenseur, âgée de 17 ans. Après sa mise en détention, des rumeurs coururent dans la communauté afro-américaine selon lesquelles il risquait d'être lynché.

Un groupe d'hommes afro-américains armés se précipita au poste de police où le jeune suspect était détenu pour empêcher son lynchage, alors qu'une foule blanche s'était aussi rassemblée. Une confrontation s'engagea entre Afro-Américains et Blancs ; des coups de feu furent tirés et douze personnes tuées, dix blancs et deux afro-américains. Alors que la nouvelle de ces morts se propageait dans la ville, la violence de la foule explosa. Des milliers de Blancs envahirent le quartier noir cette nuit-là et le lendemain, tuant hommes et femmes, incendiant et pillant des magasins et des maisons. Environ 10 000 Afro-Américains se retrouvèrent sans abri ; les dommages matériels s'élevèrent à plus de 1,5 million de dollars en biens immobiliers et à 750 000 dollars en biens personnels (respectivement $21 501 000 et $10 750 000 en dollars courants)13.

Certaines personnes afro-américaines ont déclaré que des policiers avaient rejoint la foule ; d'autres ont avancé que des gardes nationaux avaient tiré avec une mitrailleuse14 sur la communauté afro-américaine et qu'un avion avait largué des bâtons de dynamite. Dans un récit de témoin oculaire découvert en 2015, l'avocat de Greenwood, Buck Colbert Franklin, décrit l'observation d'une dizaine d'avions, qui avaient été dépêchés par la police de la ville pour larguer des boules de térébenthine en feu sur les toits de Greenwood.

Beaucoup de survivants quittèrent Tulsa. Les résidents afro-américains et blancs restés dans la ville demeurèrent silencieux pendant des décennies sur la terreur, la violence et les pertes liées à cet événement. L’émeute fut en grande partie omise des histoires locales, étatiques et nationales : l’émeute raciale de Tulsa de 1921 a rarement été mentionnée dans les livres d’histoire, dans les salles de classe ou même en privé.

En 1996, soixante-quinze ans après l’émeute et le nombre de survivants en diminution, un groupe bipartisan de la législature de l’État autorisa la formation de la Commission de l’Oklahoma chargée d’étudier l’émeute de Tulsa en 1921. Des membres furent nommés pour enquêter sur les événements, réaliser des entretiens avec les survivants, entendre le témoignage du public et préparer un rapport circonstancié. Le processus visait à sensibiliser le public à ces événements. Le rapport final de la Commission, publié en 2001, indique que la Ville avait conspiré avec la foule de citoyens blancs contre la communauté afro-américaine de Tulsa et recommande à ce titre la mise en place d'un programme de réparation pour les survivants et leurs descendants.

L'État a adopté une loi visant à créer des bourses pour les descendants des survivants, à encourager le développement économique de Greenwood et à créer un parc commémoratif à Tulsa pour les victimes des émeutes. Le parc a été inauguré en 2010...

