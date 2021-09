À Shabwa, au Yémen, les Saoudiens cèdent du terrain mais tuent par les airs alors que la guerre fait rage (MintPress News)

À Shabwa, au Yémen, les Saoudiens cèdent du terrain mais tuent par les airs alors que la guerre fait rage. Article originel : In Shabwa, Yemen, Saudis Give Ground but Kill from the Air as War Rages On Par Ahmed Abdulkareem MintPress News

SHABWA, YEMEN - "Un avion de guerre les a tués", a déclaré un septuagénaire choqué, vêtu d'un costume folklorique traditionnel shabwien, alors qu'il se tenait au-dessus des restes des corps en feu d'une famille dans le district de Markhah, dans la province de Shabwa, le troisième plus grand gouvernorat du Yémen par sa superficie. Dimanche, des avions de guerre saoudiens ont largué des bombes de fabrication occidentale sur la famille de Muhammad Hussain Ahmad Lsudi à Nagil Maqwaa, le tuant ainsi que sa femme et ses deux enfants. Muhammad, lorsque son véhicule a été pris pour cible, rentrait chez lui chargé de farine et de conserves, une occasion que la famille - qui vit dans un pays où la plupart luttent contre la famine - avait prévu de fêter. "Rien ne nous apaisera, sauf que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis quittent notre maison", a déclaré aux médias locaux yéménites un grand-père portant une vieille kalachnikov sur l'épaule.



Bien que les Nations unies aient confirmé que l'incident a eu lieu, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite s'est dégagée de toute responsabilité, affirmant qu'elle ne disposait d'aucune information sur des frappes aériennes visant des civils à Shabwa. Malgré cela, ces meurtres ont suscité la colère des habitants de la province, qui est l'un des principaux gouvernorats producteurs de pétrole du Yémen, avec l'Hadhramout à l'est et Marib au nord-ouest. Les habitants du nord-ouest de la province où s'est produit l'incident ont récemment prêté allégeance à Ansar Allah et pris les armes pour expulser les forces de la coalition et leurs alliés du district. "Les attaques brutales ne peuvent pas nous effrayer ou nous dissuader de libérer notre terre et de nous tenir aux côtés des honorables", a déclaré un membre d'une tribu de Shabwa à l'issue d'une réunion massive tenue dimanche à Baihan, dans la province de Shabwa....



