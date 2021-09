Alors que la NASA a admis que les enregistrements de l'alunissage avaient été effacés, une vidéo de WikiLeaks montrerait un faux alunissage filmé dans le désert du Nevada (Vidéo)

Cet article a été bloqué 12 minutes après notre envoi sur le blog avant d'apparaître sur notre page d'accueil.

En 2013, WikiLeaks reprenant une dépêche de Reuters et surtout les Global Intelligence Files, révèle que plus de cinq millions de courriels de la société de "renseignements mondiaux" Stratfor, montrait que la NASA n'avait pas gardé les enregistrements vidéos de l'allunissage de 1969 (cf. article ci-dessous)



Depuis un an, une vidéo prétendument de WikiLeaks montrant des scènes coupées filmées dans le désert du Nevada d'un faux alunissage circule. Voir la vidéo ci-dessous. Info ou intox ? S'agit-il vraiment d'une vidéo de WikiLeaks ? S'agit-il simplement d'un exercice d'entraînement de la mission Apollo ?

WikiLeaks released a fake Moon landing! Cut scenes filmed in Nevada desert!

US - Les enregistrements de l'alunissage ont été effacés, la NASA l'admet.

Article originel : US - Moon landing tapes got erased, NASA admits

WikiLeaks

Le lundi 27 février 2012, WikiLeaks a commencé à publier les Global Intelligence Files, plus de cinq millions de courriels de la société de "renseignements mondiaux" Stratfor, dont le siège est au Texas. Les courriels datent de juillet 2004 à fin décembre 2011. Ils révèlent le fonctionnement interne d'une société qui se présente comme un éditeur de renseignements, mais qui fournit des services de renseignement confidentiels à de grandes entreprises, telles que Dow Chemical Co. de Bhopal, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon et des agences gouvernementales, notamment le ministère étatsunien de la sécurité intérieure, les Marines étatsuniens et l'Agence de renseignement de la défense éutatsunienne. Les courriels montrent le réseau d'informateurs de Stratfor, la structure des paiements, les techniques de blanchiment d'argent et les méthodes psychologiques.



US - Les bandes vidéos de l'alunissage ont été effacées, reconnaît la NASA Diffusé le 2013-08-04 00:00 GMT

Email-ID 1359562

Date 2009-07-16 20:27:20

De robert.reinfrank@stratfor.com

À os@stratfor.com

US - La NASA admet que les enregistrements de l'alunissage ont été effacés.

Les enregistrements de l'alunissage ont été effacés, la NASA l'admet.

https://wealth.goldman.com/gs/p/mktdata/news/story?story=NEWS.RSF.20090716.nN16426821&provider=RSF

Thu 16 Jul 2009 2:14 PM EDT * Les bandes ont probablement été effacées et réutilisées dans les années 1970. * La NASA dispose désormais de meilleures images numériques * D'autres cassettes pourraient se trouver quelque part dans la nature. Par Maggie Fox, rédactrice en chef, Santé et Sciences WASHINGTON, 16 juillet (Reuters) - Les enregistrements originaux de l'atterrissage des premiers humains sur la lune, il y a 40 ans, ont été effacés.

Les bandes des hommes se posant sur la lune il y a 40 ans ont été effacés et réutilisés, mais des copies nouvellement restaurées de l'émission originale semblent encore meilleures, ont

ont déclaré jeudi les responsables de la NASA. La NASA a publié les premiers aperçus d'un remodelage numérique complet de la séquence d'atterrissage originale.

Des images originales de l'atterrissage qui clarifie les images floues et granuleuses

de Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchant sur la surface de la lune. L'ensemble des enregistrements, nettoyés par la société Lowry Digital de Burbank,

Lowry Digital, basé en Californie, sortira en septembre. L'aperçu

est disponible sur http://www.nasa.gov. La NASA a admis en 2006 que personne ne pouvait retrouver les enregistrements vidéo originaux

de l'atterrissage du 20 juillet 1969. Depuis, Richard Nafzger, un ingénieur du Goddard Space Flight Center de la NASA, dans le Maryland, qui a supervisé l'enregistrement de la vidéo de l'atterrissage du 20 juillet 1969 pendant la mission Apollo 11, les a recherchés. La bonne nouvelle est qu'il a trouvé où ils sont allés. La mauvaise nouvelle est qu'ils faisaient

une partie d'un lot de 200.000 cassettes qui ont été démagnétisées -- effacées magnétiquement -- et réutilisées pour économiser de l'argent. "L'objectif était la télévision en direct", a déclaré Nafzger lors d'une conférence de presse. "Nous aurions dû avoir un historien qui courait partout en disant 'Je me fiche de savoir

si vous allez les utiliser un jour, nous allons les garder", a-t-il ajouté. Ils ont trouvé de bonnes copies dans les archives de CBS news (CBS - news) et

des enregistrements appelés kinescopes trouvés dans les coffres à films du Johnson Space Center.

Center. Lowry, plus connu pour avoir restauré de vieux films hollywoodiens, les a numérisés avec d'autres morceaux pour faire un nouveau rendu de l'atterrissage original. Nafzger ne craint pas que le recours à une société basée à Hollywood puisse alimenter le feu des théoriciens de la conspiration qui croient que le programme lunaire tout entier qui a fait atterrir des gens sur la lune six fois entre 1969 et 1972 a été mis en scène sur un plateau de tournage ou une base militaire secrète. "Cette société restaure des vidéos historiques. Cela n'a pas d'importance pour moi d'où vient la société", a déclaré Nafzger.

Les théoriciens du complot vont croire ce qu'ils vont croire", a ajouté Mike Inchalik, directeur de l'exploitation de Lowry Digital. Et il y a peut-être des copies non officielles de l'émission originale quelque part qui ont été prises dans un centre de commutation vidéo de la NASA à Sydney, en Australie, a déclaré l'agence spatiale. Nafzger a dit que quelqu'un d'autre à Sydney a également fait des enregistrements. "Ces bandes ne sont pas dans le système", a déclaré Nafzger. "Nous sommes certainement ouverts à les trouver." (Édition : Philip Barbara)

Tickers associés

CBS - Reuters news, (c) 2009 Reuters Limited. --

Robert Reinfrank

Stagiaire STRATFOR

Austin, Texas

P : + 1-310-614-1156

robert.reinfrank@stratfor.com

www.stratfor.com

Top

WikiLeaks released a fake Moon landing! Cut scenes filmed in Nevada desert!

Traduction SLT