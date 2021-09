Aperçu toxicologique des fragments de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 par l'environnement d'exposition : Une menace pour la santé aquatique ? (J Hazard Mater)

Aperçu toxicologique des fragments de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 par l'environnement d'exposition : Une menace pour la santé aquatique ?

Article originel : Toxicological insights of Spike fragments SARS-CoV-2 by exposure environment: A threat to aquatic health?

Ives Charlie-Silva et al.,

J Hazard Mater. 2021 Oct 5;419:126463.

doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.126463. Epub 2021 Jun 25.





Note de SLT : à la fin du résumé de leur article les auteurs déclarent " Ces résultats (concernant la protéine spike) indiquent que la COVID-19 peut constituer un impact environnemental ou un potentiel de dommage biologique."Qu'en est-il de la protéine spike produite par les vaccins à séquence génétique ARNm ou ADN codant pour la protéine Spike ?





Résumé

La protéine Spike (protéine S) est un composant critique dans l'infection du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2). L'objectif de ce travail était d'évaluer si les peptides de la protéine S pouvaient avoir un impact négatif sur les animaux aquatiques. La toxicité aquatique des dérivés peptidiques de la protéine S du SRAS-CoV-2 a été évaluée chez des têtards (n = 50 têtards/5 répliques de 10 animaux) de l'espèce Physalaemus cuvieri (Leptodactylidae). Après synthèse, purification et caractérisation des peptides (PSDP2001, PSDP2002, PSDP2003) une contamination aquatique a été simulée avec ces peptides pendant 24 h d'exposition à deux concentrations (100 et 500 ng/mL). Le groupe témoin ("C") était composé de têtards maintenus dans des récipients en polyéthylène contenant de l'eau dé-chlorée. Le stress oxydatif, les biomarqueurs antioxydants et l'activité AChE ont été évalués. Dans les deux concentrations, PSPD2002 et PSPD2003 ont augmenté les activités des enzymes antioxydantes catalase et superoxyde dismutase, ainsi que le stress oxydatif (niveaux de nitrite, peroxyde d'hydrogène et espèces réactives de l'oxygène). Les trois peptides ont également augmenté l'activité de l'acétylcholinestérase à la concentration la plus élevée. Ces peptides ont montré des interactions moléculaires in silico avec l'acétylcholinestérase et les enzymes antioxydantes. La contamination par des particules aquatiques de SRAS-CoV-2 a un effet cholinestérasique chez les têtards de P. cuvieri. Ces résultats indiquent que la COVID-19 peut constituer un impact environnemental ou un potentiel de dommage biologique...



