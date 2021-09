Apparition d'une myocardite aiguë de type infarctus après la vaccination contre la COVID-19 : simple coïncidence accidentelle ou myocardite auto-immune associée à la vaccination ? (Clinic Research in Cardiology)

Apparition d'une myocardite aiguë de type infarctus après la vaccination contre la COVID-19 : simple coïncidence accidentelle ou myocardite auto-immune associée à la vaccination ?

Article originel : Occurrence of acute infarct-like myocarditis following COVID-19 vaccination: just an accidental co-incidence or rather vaccination-associated autoimmune myocarditis?

Par Bishwas Chamling, Volker Vehof, Stefanos Drakos, Mareike Weil, Philipp Stalling, Christian Vahlhaus, Patrick Mueller, Michael Bietenbeck, Holger Reinecke, Claudia Meier & Ali Yilmaz

Clinic Research in Cardiology, 31.07.21

Messieurs : la forte prévalence du coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2) nous pousse à l'urgence de la vaccination pour contrôler au plus vite la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19). Quatre vaccins différents contre le COVID-19 ont été autorisés dans l'Union européenne (UE), après évaluation par l'Agence européenne des médicaments (EMA) jusqu'à présent, dont deux vaccins (Pfizer-BioNTech et AstraZeneca) qui ont déjà été utilisés chez des millions d'adultes - et l'un d'entre eux (Pfizer-BioNTech) ayant été récemment approuvé même pour les enfants âgés de ≥ 12 ans [1]. Au-delà des effets secondaires post-vaccinaux occasionnels, légers à modérés, qui disparaissent normalement en quelques heures/jours, d'autres effets indésirables rares, tels que la thrombose du sinus veineux cérébral, l'infarctus du myocarde aigu avec élévation du segment ST (STEMI) avec de gros thrombus dans les artères coronaires [2] ainsi que la myocardite (auto-immune) [3] ont également été rapportés récemment. Nous souhaitons présenter les résultats de trois patients différents qui se sont présentés à notre hôpital jusqu'à la mi-juin 2021 et qui ont présenté des événements cardiovasculaires graves inhabituels de myocardite de type infarctus (en l'absence de coronaropathie), probablement liés à une vaccination antérieure par la COVID-19. L'imagerie CMR a révélé des profils intéressants de lésions myocardiques suggérant une myocardite "auto-immune" qui présente quelques différences mineures par rapport au profil CMR bien connu de la myocardite "virale"...

