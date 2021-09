Au Havre, les Urgences ferment faute de personnel, "une situation totalement inédite" (Actu.fr)

C’est la première fois qu’il voit cela dans son établissement. « De samedi minuit, jusqu’à lundi 8 heures », comme dans la nuit de jeudi à vendredi, les portes du service des Urgences de la clinique des Ormeaux, au Havre (Seine-Maritime), resteront closes. « C’est une situation exclusive, totalement inédite », souligne le docteur Bertin Njinou Ngninkeu, à la tête de l’établissement.

La cause de cette fermeture ? La pénurie d’urgentistes. Habituellement, une équipe de cinq praticiens fait fonctionner le service, « un pool auquel s’ajoutent trois ou quatre remplaçants, qui tournent également sur d’autres établissement », détaille le directeur. Mais entre les congés et les plannings des renforts déjà complets, les effectifs ne sont plus suffisants pour assurer la continuité du service ce dimanche...



Lire la suite