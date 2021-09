Biais dans la déclaration des résultats des essais cliniques des vaccins à ARNm contre la COVID-19 (Medicina)

Biais dans la déclaration des résultats des essais cliniques du vaccin à ARNm COVID-19

Artzicle originel : Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials

Ronald B Brown

Medicina, Février 2021.

PMID : 33652582 PMCID : PMC7996517 DOI : 10.3390/medicina57030199





Résumé:

Les mesures de réduction du risque relatif et de réduction du risque absolu dans l'évaluation des données des essais cliniques sont mal comprises par les professionnels de la santé et le public. L'absence de réduction du risque absolu rapportée dans les essais cliniques du vaccin contre la COVID-19 peut conduire à un biais de déclaration des résultats qui affecte l'interprétation de l'efficacité du vaccin. Le présent article utilise des outils épidémiologiques cliniques pour évaluer de manière critique les rapports d'efficacité des essais cliniques du vaccin à ARNm COVID-19 de Pfzier/BioNTech et Moderna. Sur la base des données rapportées par le fabricant pour le vaccin BNT162b2 de Pfzier/BioNTech, cette évaluation critique montre : une réduction du risque relatif de 95,1 % ; IC à 95 %, 90,0 % à 97,6 % ; p = 0,016 ; une réduction du risque absolu de 0,7 % ; IC à 95 %, 0,59 % à 0,83 % ; p < 0,000. Pour le vaccin Moderna mRNA-1273, l'évaluation montre : une réduction du risque relatif de 94,1% ; IC à 95%, 89,1% à 96,8% ; p = 0,004 ; une réduction du risque absolu de 1,1% ; IC à 95%, 0,97% à 1,32% ; p < 0,000. Les mesures de réduction du risque absolu non déclarées de 0,7 % et 1,1 % pour les vaccins Pfzier/BioNTech et Moderna, respectivement, sont très inférieures aux mesures de réduction du risque relatif déclarées. Il est essentiel de rapporter les mesures de réduction du risque absolu pour prévenir le biais de déclaration des résultats dans l'évaluation de l'efficacité du vaccin contre la COVID-19...



