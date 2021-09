Biden envisage de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour 80 millions de travailleurs du secteur privé (The Epoch Times)

Biden envisage de rendre obligatoire la vaccination contre la COVID-19 pour 80 millions de travailleurs du secteur privé

Article originel : Biden Plans COVID-19 Vaccine Mandate for 80 Million Private-Sector Workers

Par Jack Phillips

The Epoch Times, 9 septembre 2021



Le président Joe Biden va demander au ministère du Travail d'élaborer une règle selon laquelle les entreprises de plus de 100 employés devront faire vacciner leurs travailleurs ou leur faire passer un test une fois par semaine, ce qui pourrait toucher des dizaines de millions d'employés du secteur privé aux États-Unis, selon la Maison Blanche.

La règle de l'administration exigera que "tous les employeurs comptant 100 employés ou plus veillent à ce que leur personnel soit entièrement vacciné ou exigent que tout travailleur non vacciné produise un résultat négatif au test au moins une fois par semaine avant de se rendre au travail", ce qui touchera plus de 80 millions de travailleurs du secteur privé.

Lors d'une allocution prononcée le 9 septembre, Biden a déclaré que les États-Unis "peuvent et vont renverser la vapeur" contre le Coronavirus...



Lire la suite