Bill Gates réalise enfin que le confinement fait du mal aux enfants (Unherd)

Bill Gates réalise enfin que le confinement fait du mal aux enfants.

Article originel : Bill Gates finally realises that lockdown hurts children

Par Toby Green

Unherd, 8.09.21







L'un des plus grands défenseurs des mesures restrictives de la Covid a changé d'avis.

Cette semaine, The Guardian a publié deux articles financés par la Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG) dans le cadre de son parrainage de la couverture du développement mondial du journal. L'un d'eux indiquait lundi que des centaines de millions d'enfants avaient pris du retard dans le monde au cours des 18 derniers mois, et l'autre affirmait que les mesures contre la Covid signifiaient que l'éducation risquait de s'effondrer dans un quart des pays du monde.

Toutefois, les articles ne mentionnaient pas que ces résultats étaient le résultat direct des mesures de confinement soutenues avec enthousiasme par, euh, Bill Gates. Ces résultats étaient tout à fait prévisibles - et avaient d'ailleurs été prédits dès le début des confinements par l'UNESCO.

Le 18 mars 2020, l'UNESCO a indiqué que la moitié des écoliers du monde n'allaient pas à l'école, et a souligné les conséquences potentielles. Celles-ci comprenaient l'interruption de l'apprentissage, le déclin de la nutrition, l'érosion de la protection et de la prise en charge des enfants, et l'accès inéquitable à l'apprentissage numérique conduisant à de multiples inégalités futures. Mais personne n'a écouté.

Près de 18 mois après le début de la réponse politique mondiale catastrophique à la Covid-19, les preuves des torts effroyables causés aux enfants et à leur éducation sont stupéfiantes. L'article du Guardian mentionne le cas des Philippines, qui ont mis en place certaines des "restrictions les plus sévères au monde pour les enfants", les écoles n'étant toujours pas rouvertes après 18 mois. Traduction ? Il était illégal pour les enfants âgés de 5 à 15 ans de quitter leur domicile entre mars 2020 et le 9 juillet de cette année.



Faut-il être un philanthrope multimilliardaire et disposer d'équipes de chercheurs bien rémunérés pour comprendre que les résultats scolaires des enfants seront gravement affectés s'ils ne peuvent pas aller à l'école ou quitter leur domicile ? Ajoutez à cela le fait qu'ils vivent dans un pays très pauvre et qu'ils n'ont pas accès à Internet. Merci, à la FBMG, de nous avoir éclairés sur ce point.

D'autres sombres prédictions du rapport de l'UNICEF de mars 2020 deviennent maintenant visibles. Un rapport de l'UNICEF datant de janvier a révélé que plus de 39 milliards de repas scolaires ont été manqués dans le monde depuis le début de la Covid-19. Un rapport publié en juillet par le South Africa Business a révélé qu'un demi-million d'enfants en moins étaient scolarisés par rapport à l'année précédente. Une étude de la Banque mondiale a révélé que les fermetures d'écoles dans le cadre de la Covid-19 avaient entraîné une augmentation générale des abandons scolaires au Nigeria, en particulier dans la tranche d'âge des 15-18 ans, et une hausse spectaculaire des taux de mariage et de travail des enfants. Et ces impacts ne se limitent pas aux pays pauvres - une étude récente a révélé qu'aux États-Unis, les enfants pauvres et issus de minorités étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir suivi des cours en personne l'année dernière.



Pourquoi donc la FBMG s'est-elle soudainement levée pour s'en rendre compte ? Plutôt qu'un réveil de la raison - et de l'humanité - il s'agit plutôt d'un cas où la main gauche ne sait pas ce que fait la droite. Je suis sûr que de nombreuses personnes à la FBMG sont consternées par ces perspectives, mais pour de nombreux enfants pauvres, la prise de conscience arrive bien trop tard. Un avenir avec des millions de jeunes appauvris, mal équipés, cruellement traités et en colère semble être le résultat final de ces fermetures mondiales, ce qui devrait faire réfléchir les grands médias.