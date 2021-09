Cause de la mort après vaccination contre la COVID-19. Composants non déclarés des vaccins COVID-19 (conf. de presse des professeurs Burkhardt, Lang, Bergholz)

Lors d'une conférence de presse en date du 20.09.21, deux pathologistes allemands expérimentés ont présenté leurs investigations sur une dizaine de décès liés aux vaccinations contre la COVID-19. Ils ont été stupéfaits par les résultats. Ils vont dans le sens du directeur de l'institut pathologique de l'université de Heidelberg, en Allemagne, Peter Schirmacher, selon lequel, après avoir pratiqué une quarantaine d'autopsie de personnes décédées de la Covid : "30 à 40 % d'entre eux sont morts à cause de la vaccination. Selon lui, la fréquence des conséquences fatales des vaccinations est sous-estimée". (Source : Frewest Media , Le chef pathologiste allemand tire la sonnette d'alarme sur les lésions vaccinales mortelles). Le professeur Arne Burkhardt et le professeur Walter Lang, qui ont présenté leurs résultats lors de la conférence de presse sont tous deux des pathologistes ayant de nombreuses années d'expérience. Burkhardt a dirigé l'Institut de pathologie de Reutlingen pendant 18 ans, Lang a dirigé un institut privé pendant 35 ans, spécialisé entre autres dans la pathologie pulmonaire. Avec d'autres pathologistes anonymes, tous deux ont enquêté sur une dizaine de décès survenus après une vaccination contre la COVID-19. Ils ont obtenu les tissus des médecins légistes et des pathologistes qui ont d'abord examiné les cas. Les défunts examinés avaient tous plus de 50 ans. La découverte la plus frappante, cependant, concernait les lymphocytes. "Les lymphocytes se déchaînent dans tous les organes", a déclaré le professeur Lang. Il n'a pas seulement montré des accumulations de lymphocytes dans une grande variété de tissus, du muscle cardiaque aux reins, du foie à la rate en passant par l'utérus ; il a également montré des images dans lesquelles le tissu était massivement attaqué en conséquence, et toute une série de follicules lymphocytaires, qui sont de petits ganglions lymphatiques se développant à un endroit complètement erroné, par exemple dans le tissu pulmonaire selon Then24.com. De plus, ils déclarent qu'il existe des composants non déclarés dans les vaccins contre la Covid-19. Dans leur communiqué de presse, les chercheurs déclarent : Les résultats de cette investigation donnent lieu à des requêtes juridiques et politiques, à savoir que les autorités devraient collecter immédiatement des informations afin d'évaluer le risque sanitaire auquel la population est confrontée à cause des vaccins COVID-19. Par exemple, en consultant le registre des FIV, on peut vérifier les signes précoces d'une baisse de la fertilité chez les vaccinés. Le registre des cancers peut être utilisé pour acquérir des connaissances sur le développement du cancer à la suite de modifications génétiques de l'ARN viral. L'interruption des vaccinations COVID-19 doit être envisagée.

Cause de la mort après la vaccination contre la COVID-19. Composants non déclarés des vaccins COVID-19

Les résultats des autopsies de huit personnes décédées après la vaccination contre la COVID19 ont été à l'institut pathologique de Reutlingen le lundi 20.09.2021. Les analyses de tissus fins ont été effectuées par les pathologistes Prof. Dr. Arne Burkhardt et Prof. Dr. Walter Lang. Les résultats confirment la déclaration du professeur Peter Schirmacher selon laquelle, sur plus de 40 cadavres qu'il a autopsiés et qui sont décédés dans les deux semaines suivant la vaccination par le COVID19, environ un tiers est mort de façon causale à cause de la vaccination. Les détails microscopiques des modifications tissulaires ont été montrés lors de la conférence de presse diffusée en direct. Le Prof. Dr. Werner Bergholz a présenté les paramètres actuels de l'enregistrement statistique des événements de vaccination. Les résultats de l'analyse d'échantillons de vaccins contre la COVID-19 par un groupe de recherche autrichien ont également été présentés lors de la conférence de presse, qui coïncide avec les conclusions des scientifiques du Japon et des États-Unis. Des composants non déclarés contenant du métal ont été trouvés dans le vaccin. Visuellement, les éléments du vaccin se distinguent par leur forme inhabituelle. Les résultats des enquêtes ont donné lieu à des demandes juridiques et politiques, par exemple, la collecte immédiate d'informations par les autorités afin de pouvoir évaluer le risque sanitaire que représentent les vaccins contre la COVID-19 pour la population. Par exemple, les signaux précoces d'une baisse de la fertilité des vaccinés peuvent être vérifiés en consultant les registres de FIV. Grâce au registre du cancer, il est possible d'acquérir des connaissances sur le développement du cancer par le biais des modifications génétiques de l'ARN viral. La suspension des vaccinations COVID-19 doit être envisagée.

Prof. Dr. Arne Burkhardt Le professeur Arne Burkhardt peut se prévaloir de nombreuses années d'expérience dans l'enseignement aux universités de Hambourg, Berne et Tübingen, ainsi que de postes de professeur invité et de séjours d'études au Japon (Nihon University), aux États-Unis (Brookhaven National Institute), en Corée, en Suède, en Malaisie et en Turquie. Il a dirigé l'Institut de pathologie de Reutlingen pendant 18 ans, après quoi il a exercé en tant que pathologiste. Le professeur Burkhardt a publié plus de 150 articles dans des revues et des contributions à des manuels. Il a également certifié des instituts de pathologie . Cause du décès après Vaccination anti-COVID 19 Prof. Dr. Arne Burkhardt, 20.09.2021, Reutlingen

Prof. Dr Walter Lang Le professeur Walter Lang a travaillé comme pathologiste à la faculté de médecine de Hanovre de 1968 à 1985. Ensuite, pendant 25 ans, il a dirigé un institut privé de pathologie à Hanovre, qu'il a fondé, spécialisé dans la pathologie des transplantations, la cytologie extragynécologique, les tumeurs thyroïdiennes et la pathologie pulmonaire/pleurale. Il a effectué des diagnostics de consultation pour 12 grandes cliniques pulmonaires et des examens de pathologie hépatique pour de nombreuses cliniques. Entre 1985 et 2020, il a effectué des examens de consultation pour le service de pathologie de la clinique pulmonaire de Herner. Composants non déclarés des vaccins contre la COVID-19

Analyse par microscopie électronique à balayage d'une université allemande

20.09.2021, Reutlingen

Au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le 21 septembre, deux pathologistes allemands au long cours ont présenté les résultats de leurs investigations menées sur 10 décès en lien avec des vaccinations contre le Covid-19. Ce qu'ils ont découvert les a sidérés.

Le professeur Arne Burkhardt et le professeur Walter Lang, qui ont présenté leurs résultats lors d'une conférence de presse aujourd'hui, sont deux pathologistes avec de nombreuses années d'expérience à leur actif. Burkhardt a dirigé l'Institut de pathologie de Reutlingen pendant 18 ans, Lang a dirigé pendant 35 ans un institut privé spécialisé entre autres dans les pathologies pulmonaires. Avec d'autres pathologistes anonymes, ils ont enquêté sur dix décès survenus après vaccination contre le COVID-19. Les médecins légistes et les pathologistes qui avaient réalisé les autopsies leur ont fourni les tissus. Les défunts examinés avaient tous plus de 50 ans.



Sur ces dix décès, ils ont constaté que cinq étaient très probablement liés au vaccin, et deux l'étaient probablement ; un cas a été considéré comme douteux, et ils n'ont observé aucun lien de causalité dans les deux derniers cas. Ce qui les a étonnés, cependant, ce sont les similitudes entre les cas qu'ils ont reliés à la vaccination.



Dans trois cas, ils ont découvert des maladies auto-immunes rares ; l'une d'entre elles est si rare qu'elle n'a été découverte qu'en inspectant de plus près l'image numérisée. Il s'agissait de la thyroïdite de Hashimoto, une hypothyroïdie auto-immune ; de la vascularite leucoclastique, une réaction inflammatoire dans les capillaires qui entraîne des saignements intracutanés ; et du syndrome de Sjögren, une inflammation des glandes salivaires et lacrymales. Même si les décès soupçonnés d'être en lien avec la vaccination sont loin de constituer un échantillon représentatif de la population, trois maladies auto-immunes (qui plus est très rares) sur dix constituent un taux étonnamment élevé.



La découverte la plus frappante, cependant, concernait les lymphocytes. « Les lymphocytes se déchaînent dans tous les organes », a déclaré le professeur Lang. On observe des accumulations de lymphocytes dans une grande variété de tissus, du muscle cardiaque aux reins, du foie à la rate en passant par l'utérus ; en outre, sur les images présentées, on observe une agression massive des tissus consécutifs à ce déchaînement de lymphocytes, ainsi que toute une série de follicules lymphocytaires, qui sont de petits ganglions lymphatiques se développant à un endroit totalement aberrant, par exemple dans le tissu pulmonaire.



Les chercheurs ont également observé des décollements de cellules endothéliales - les cellules lisses qui forment les parois des vaisseaux sanguins -, des amas de globules rouges générateurs de thromboses, et des cellules géantes qui se sont formées autour de corps étrangers « encapsulés ».



Lang a déclaré qu'il n'avait jamais vu de tels amas de lymphocytes dans des centaines de milliers d'examens pathologiques réalisés auparavant. Normalement, en cas d'inflammation, on observe la présence d'autres globules blancs appelés granulocytes. Dans ces cas, cependant, on ne les trouve pratiquement pas, mais on observe à la place des masses de lymphocytes.



D'autres recherches sont nécessaires pour déterminer quel type de lymphocytes est impliqué dans ce processus et de quelle manière il se déclenche, afin d'apporter la preuve solide d'un lien avec la vaccination ; les examens histologiques requis prendront encore au moins six mois. Néanmoins, les résultats disponibles à ce jour sont suffisamment importants pour être d'ores et déjà annoncés via cette conférence de presse.



« Nous en ratons 90 % », a déclaré Lang, en référence au taux de réactions fatales aux vaccins. Ce n'est pas la faute des médecins légistes ni des pathologistes ; après tout, on ne peut voir que ce que l'on connaît, et la médecine légale ne peut de toute façon pas effectuer d'examens histologiques. Mais il est urgent de pratiquer plus d'autopsies sur ces cas. Malheureusement, ce genre de démarche est souvent entravée.



« Notre travail consiste à fournir des informations sur les risques et les effets secondaires », déclare Lang à propos de l'objectif de son travail. Une tâche qui, dans le cas de vaccins expérimentaux, devrait en fait être remplie par des institutions telles que l'Institut Paul Ehrlich, avec une autorisation d'urgence. Résumé des points clés de la conférence de presse : Femme, 82 ans, vaccination : Moderna (1ère et 2e doses), décès : J+37

Homme, 72 ans vaccination : Comirnaty (1ère dose), décès : J+31

Femme, 95 ans, vaccination : Moderna (1ère et 2e doses), décès : J+68

Femme, 73 ans, vaccination Comirnaty (1ère dose)

Homme, 54 ans, vaccination Janssen (1ère dose), décès : J+65

Femme, 55 ans, vaccination Pfizer-BioNTech (1ère et 2e doses), décès : J+11

Homme, 56 ans, vaccination Comirnaty (1ère et 2e doses), décès : J+8

Homme, 80 ans, vaccination Pfizer-BioNTech (1ère et 2e doses), décès : J+37

Femme, 89 ans, vaccination : type de vaccin inconnu (1ère et 2e doses), décès : approx. 6 mois après injections

Homme, 62 ans, vaccination : type de vaccin et nombre de doses inconnus, décès : J+20 Décès associés aux vaccinations Covid



10 cas autopsiés examinés au préalable Lien très probable : 5

Lien probable : 2

Lien douteux/possible : 1

Corrélation probablement due au hasard : 1

Pas encore évalué : 1 Sur l'enregistrement des effets secondaires post-vaccinaux aux conséquences fatales Les données des certificats de décès ne comportant aucune information sur le statut vaccinal sont parfaitement inutiles

Les personnes touchées et leurs proches se taisent parce qu'ils sont affectés

Aucune motivation de la part des médecins et des procureurs impliqués pour enregistrer ces effets secondaires

Les autopsies pratiquées dans les instituts de médecine légale sans examen histologique de routine sont, a priori, méthodologiquement inappropriées

Les autopsies font en partie l'objet de refus dans les instituts de pathologie ; souvent la connaissance des schémas relatifs à une « nouvelle » maladie fait défaut Une autopsie couplée à une évaluation interdisciplinaire menée par des médecins légaux et des pathologistes avec obligation d'examen histologique de tous les organes et lésions est la seule façon justifiable d'aborder ce problème Principales découvertes



Myocardite, épicardite, péricardite lymphocytaire, prédominance lymphocytaire Typique des infections virales

Difficilement reconnaissable au niveau macroscopique

Au niveau histologique, souvent interprété à tort comme une infection (granulocytes !)

Effet sur la fonction de pompe

Arrêt cardiaque lorsque le système de conduction est affecté, mort subite par arrêt cardio-respiratoire, détection quasi impossible