Ce vendredi 3.09.21, l'ANSM n'a publié aucun point de situation, ni de rapport de pharmacovigilance et encore moins de décompte et d'analyse des décès post-vaccinaux

L'ANSM est semble-t-il toujours en vacances. Ce vendredi 3.09.21, elle n'a publié aucun point de situation et encore moins de rapport de pharmacovigilance sur les différents effets secondaires des vaccins ni d'analyse et de décompte des décès post-vaccinaux. Les dernières enquêtes de pharmacovigilance publiées sur leur site remontent à début juillet, soit il y a deux mois, avant les déclarations de Macron imposant le passe sanitaire et l'obligation vaccinale pour de nombreuses professions. Une certain opacité que l'on ne retrouve pas aux USA où la VAERS publie hebdomadairement,le nombre de décès post-vaccinaux, même pendant les vacances !).





Voici les derniers rapports publiés par l'ANSM :