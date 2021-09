Cette semaine dans la nouvelle normalité #5 (Off Guardian)

Cette semaine dans la nouvelle normalité #5 Article originel : This Week in the New Normal #5 Off Guardian, 5.09.21

1. Des vaccins obligatoires pour les employés du NHS ?

Le ministre britannique de la santé, Sajid Javid, envisagerait de rendre obligatoires les "vaccins" contre la Covid pour tous les employés du NHS. Une telle mesure pourrait être désastreuse, et probablement intentionnelle.

Le Royaume-Uni impose déjà des vaccins obligatoires aux employés des maisons de soins, une politique qui devrait entraîner la suppression de 10 000 postes. La quasi-totalité des établissements de soins et des maisons de retraite du pays ont déjà un panneau à l'entrée qui les supplie de recruter du personnel.

La même politique dans le NHS donnerait les mêmes résultats... mais en pire. Le NHS est le plus grand employeur d'Europe, avec plus de 1,3 million d'employés à temps plein. Un exode massif, même de 1 à 5 % d'entre eux, se traduirait par des dizaines de milliers de nouveaux chômeurs. Sans parler de l'effet sur la logistique et la qualité des soins.

Appliquer cette politique à l'automne, juste avant la vague de grippe hivernale qui paralyse le NHS chaque année, serait un acte intentionnellement destructeur. Le personnel quittera le service plutôt que de subir des injections forcées, les soins aux patients en souffriront, des personnes mourront... et ces décès seront imputés à la Covid et aux personnes non vaccinées, alors qu'ils sont le résultat prévisible d'une mauvaise gestion bureaucratique.

S'il va de l'avant, ce ne sera pas de l'incompétence, mais un sabotage délibéré.





2. Les deux visages de Jennifer

Jennifer Rubin est une belliciste qui écrit pour le Washington Post, mais je me répète. Ses sorties, de la Syrie à l'Ukraine, des vaccins à Trump, sont exactement ce que l'on attend du journal de prédilection de la CIA.

Elle nous offre également cette semaine un bel exemple de la double pensée des médias "libéraux".

Voici Jennifer sur le droit à l'avortement en 2019 :

L'autonomie personnelle est reconnue depuis près de 100 ans par la Cour Suprême comme une valeur constitutionnelle. https://t.co/gGU2hA0Lx6

- Jennifer " pro-vote " Rubin (@JRubinBlogger) 20 mai 2019.

...et voilà Jennifer qui suggère de vagues répercussions juridiques en cas de refus du "vaccin" Covid.

Biden doit monter d'un cran - vaccination obligatoire pour les aéroports, les voyageurs aériens. Faire venir les PDG au ministère de la Santé pour les forcer à se faire vacciner.

- Jennifer 'pro-voting' Rubin (@JRubinBlogger) September 3, 2021

Il est Temps. De. Descendre. Descendre. SUR les Non vaccinés.

- Jennifer 'pro-voting' Rubin (@JRubinBlogger) September 3, 2021

Yup.

Oh, et ne manquez pas non plus de lire son dernier article pour le WAPO, où elle vante les mérites de la peur en tant qu'outil de manipulation publique, exige des mandats légaux pour les vaccins pour tous, insiste pour que les financements soient supprimés pour les écoles qui n'obligent pas leurs élèves à porter des masques, et déclare : "Si les personnes éligibles insistent pour rester non vaccinées, il devrait être de plus en plus difficile pour elles d'interagir avec les autres."

En bref, c'est un monstre.







3. La dangereuse illusion des droits parentaux

Cet article de POLITICO plaide en faveur de l'obligation de porter un masque à l'école dans tout le pays. Il est certainement en lice pour le titre le plus inquiétant de l'année, et comme vous pouvez l'imaginer, la concurrence est rude.

Rédigé par deux médecins et un professeur d'éthique médicale, l'article affirme que, légalement, les droits parentaux n'existent pas vraiment. L'idée qu'ils existent renforce une "croyance erronée". Les parents ne doivent pas être autorisés à "faire de leurs enfants des martyrs" :

En tant que parents, nous ne devons pas faire de nos enfants les victimes d'une conception irréfléchie et erronée des prérogatives parentales. Nous devrions passer moins de temps à penser aux droits que nous revendiquons pour nous-mêmes et plus de temps à penser à nos responsabilités pour protéger nos enfants.

Ils poursuivent en affirmant que "les masques fonctionnent tout simplement" (ils ne citent aucune preuve, seulement un lien vers les CDC affirmant que les masques fonctionnent), et que :

Les masques dans les écoles sont une idée particulièrement bonne si l'on considère combien il est facile pour la plupart des enfants de porter un masque. Les enfants connaissent déjà les super-héros qui portent des masques, notamment Batman et Batwoman, Spider-Man et Captain America.



Sérieusement. Je ne déforme pas leur argument, ni n'exagère, le moins du monde.





Bonus : le prédateur d'enfants de la semaine

Le maire de New York, Bill DeBlasio, s'est exprimé sur les médias sociaux cette semaine en essayant de soudoyer des enfants pour qu'ils se rendent dans des centres de vaccination avec une bande dessinée.

La vidéo qui s'en est suivie est à la fois hilarante et effrayante :

Le maire de New York est malade et fou... Il n'y a pas d'autre explication à cela...... pic.twitter.com/MkJkxLqARY

- Gillian McKeith (@GillianMcKeith) 3 septembre 2021



Ce n'est pas si mal...

Les manifestations massives désormais habituelles en France en sont à leur huitième semaine consécutive.

Et pour ceux qui ont juste besoin de rire...

Celui qui a fait ça... 😂😂😂👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/2ZdreUOBu6

- Jett 🖤 (@Jett_B2211) 1er septembre 2021

*





Dans l'ensemble, une semaine assez mouvementée pour la foule de la nouvelle normalité, et nous n'avons même pas mentionné les camps de quarantaine australiens interdisant la viande et l'alcool, les efforts décidément insidieux pour promouvoir les vaccins contre la covid dans les pays en voie de développement,. ou cette sinistre chanson "I Love My Mask" que les écoliers apprennent à chanter à Los Angeles (sur l'air de I've Been Working on the Raildroad... apparemment) :