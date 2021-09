Changements menstruels après la vaccination contre la covid-19 (BMJ)

Changements menstruels après la vaccination contre la covid-19 Article originel : Menstrual changes after covid-19 vaccination Par Victoria Male British Medical Journal, 16.09.21 BMJ 2021; 374 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2211

Un lien est plausible et doit être étudié.



Les effets secondaires courants de la vaccination contre la covid-19 répertoriés par l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) comprennent un bras douloureux, de la fièvre, de la fatigue et des myalgies.[1] Les modifications des règles et les saignements vaginaux inattendus ne sont pas répertoriés, mais les cliniciens de soins primaires et les personnes travaillant dans le domaine de la santé reproductive sont de plus en plus souvent contactés par des personnes ayant subi ces événements peu après la vaccination. Plus de 30 000 notifications de ces événements avaient été faites au système de surveillance de la carte jaune de la MHRA pour les effets indésirables des médicaments au 2 septembre 2021, pour tous les vaccins contre la covid-19 actuellement proposés [1].



La plupart des personnes qui signalent une modification de leurs règles après la vaccination constatent qu'elles reviennent à la normale au cycle suivant et, fait important, il n'existe aucune preuve que la vaccination contre la covid-19 ait un effet négatif sur la fertilité. Dans les essais cliniques, les grossesses non désirées sont survenues à des taux similaires dans les groupes vaccinés et non vaccinés[2]. Dans les cliniques de reproduction assistée, les mesures de fertilité et les taux de grossesse sont similaires chez les patientes vaccinées et non vaccinées.[3456]

La MHRA déclare que l'évaluation des rapports de cartes jaunes ne permet pas d'établir un lien entre les modifications des règles et les vaccins contre la covid-19, car le nombre de rapports est faible par rapport au nombre de personnes vaccinées et à la prévalence des troubles menstruels en général [7]. Cependant, la manière dont les données des cartes jaunes sont collectées rend les conclusions fermes difficiles. Des approches mieux équipées pour comparer les taux de variation menstruelle dans les populations vaccinées et non vaccinées sont nécessaires, et les Instituts nationaux de la santé étatsuniens ont mis à disposition 1,67 million de dollars (1,2 million de livres sterling ; 1,4 million d'euros) pour encourager cette importante recherche.[8]



Des modifications menstruelles ont été signalées après l'administration de vaccins à ARNm et de vaccins covid-19 à vecteur adénovirus[1], ce qui laisse penser que, s'il existe un lien, il est probable qu'il résulte de la réponse immunitaire à la vaccination plutôt que d'un composant spécifique du vaccin. La vaccination contre le virus du papillome humain (VPH) a également été associée à des modifications menstruelles.[9] En effet, le cycle menstruel peut être affecté par l'activation immunitaire en réponse à divers stimuli, y compris une infection virale : dans une étude portant sur des femmes ayant leurs règles, environ un quart des personnes infectées par le SRAS-CoV-2 ont connu des perturbations menstruelles [10].

Les mécanismes biologiquement plausibles liant la stimulation immunitaire aux changements menstruels comprennent les influences immunologiques sur les hormones qui régissent le cycle menstruel11] ou les effets médiés par les cellules immunitaires de la muqueuse de l'utérus, qui sont impliquées dans l'accumulation et la dégradation cycliques de ce tissu [12]. Les recherches explorant une association possible entre les vaccins contre la covid-19 et les changements menstruels peuvent également aider à comprendre le mécanisme.



Bien que les modifications du cycle menstruel signalées après la vaccination soient de courte durée, une recherche solide sur cet effet indésirable possible reste essentielle pour le succès global du programme de vaccination. L'hésitation à se faire vacciner chez les jeunes femmes est largement motivée par les fausses allégations selon lesquelles les vaccins contre la covid-19 pourraient nuire à leurs chances de grossesse future [13]. Le fait de ne pas enquêter de manière approfondie sur les rapports faisant état de changements menstruels après la vaccination risque d'alimenter ces craintes. Si un lien entre la vaccination et les changements menstruels est confirmé, cette information permettra aux gens de planifier des cycles potentiellement modifiés. Des informations claires et fiables sont particulièrement importantes pour les personnes qui comptent sur la capacité à prévoir leurs cycles menstruels pour obtenir ou éviter une grossesse...

