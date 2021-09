Comment (et pourquoi) Israël a changé ce que signifie être "entièrement vacciné" (Off Guardian)

Comment (et pourquoi) Israël a changé ce que signifie "entièrement vacciné"

Kit Knightly

Off Guardian, 2.09.21

La définition en novlangue ouvre la porte à un contrôle plus autoritaire, à d'énormes profits de Big Pharma... et potentiellement à la pire tromperie de toute la "pandémie".

Israël est à l'avant-garde de la campagne de vaccination depuis novembre 2020, date à laquelle il a signé des accords avec Pfizer pour mener ce qui était essentiellement des expériences médicales sur sa population civile.

Ils ont été le premier pays à déployer le vaccin Pfizer. Ils ont été le premier pays à expérimenter le système de ségrégation médicale des "laissez-passer verts" (abandonné depuis). Et maintenant, ils sont le premier pays à changer les termes du contrat "faites-vous vacciner et retrouvez votre liberté". C'est exact. De la même façon que "trois semaines pour aplanir la courbe" s'est transformé en 18 mois environ (et ce n'est pas fini), "double injection" se transforme maintenant en "triple injection". Pour citer le Dr Salman Zarka, le "tsar du coronavirus" israélien : "Nous actualisons ce que signifie être vacciné".

Donc, voilà. En Israël, officiellement, les personnes qui ont reçu deux doses du prétendu vaccin de Pfizer ne sont plus considérées comme vaccinées. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, tout d'abord, cela signifie que toutes ces personnes "vaccinées" peuvent dire adieu à leurs libertés récemment acquises, à moins qu'elles ne soient prêtes à recevoir au moins un rappel supplémentaire. Selon le Wall Street Journal [article payant] : "Les détenteurs de passeports vaccinaux israéliens doivent recevoir une troisième dose du vaccin Pfizer-BioNTech dans les six mois suivant leur deuxième dose, ou perdre le soi-disant laissez-passer vert qui leur permet de bénéficier d'une plus grande liberté".

Il convient également de noter que le troisième rappel n'est pas considéré comme le dernier. Le ministère israélien de la santé "n'a pas exclu d'autres rappels à l'avenir" et la troisième injection ne prolongera le statut de "vacciné" que pendant six mois, et non de manière permanente. Ainsi, en substance, le précédent a été établi : l'État peut vous priver de vos libertés sur un coup de tête. Et si vous vous y conformez, l'État s'en servira simplement comme excuse pour prendre encore plus de libertés (jeu de mots très intentionnel).

Israël a été la boîte de Petri pour cela depuis le début. Si cela fonctionne là-bas, attendez-vous à ce que l'exigence de la "piqûre de rappel" soit instituée dans d'autres pays du monde entier assez rapidement. À toutes les personnes qui ont pris le vaccin et qui réalisent maintenant qu'elles ont peut-être fait une bêtise. Désolé, mais nous avons essayé de vous prévenir que cela arriverait. D'un point de vue financier, il s'agit d'une nouvelle aubaine dans une année dorée pour Pfizer, qui peut désormais expédier encore plus de doses de sa thérapie génique expérimentale et inutile à des personnes qui sont littéralement obligées par la loi de l'utiliser. Si vous ne voulez pas prendre le vaccin, prenez les nouvelles pilules magiques anti-Covid de Pfizer à la place.

Ne vous inquiétez donc pas de la mort de la liberté et de la démocratie au nom d'une maladie presque totalement inoffensive. Au moins, les actionnaires de Pfizer peuvent s'offrir une deuxième île privée et des costumes dorés pour leurs jeux d'échecs humains.

Cependant, la saisie prévisible des libertés, et les motifs financiers évidents qui la sous-tendent, ne sont même pas le pire. La partie potentiellement beaucoup plus cynique vient plus tard. Dans trois mois environ, lorsque la saison de la grippe arrivera, et que les personnes âgées et les infirmes commenceront à mourir, comme ils le font chaque hiver. On ne l'appellera pas "saison de la grippe", bien sûr. Tout sera classé dans la catégorie "Covid". Combinée à cette nouvelle définition de "vacciné", la "quatrième vague" ou le "variant sigma" (ou quel que soit le nom qu'ils lui donnent) pourrait maintenant être utilisée pour produire une toute nouvelle statistique manipulée. Pensez-y : Chaque citoyen israélien qui tombe malade et/ou meurt, après avoir été vacciné deux fois mais pas trois fois, sera officiellement étiqueté comme "non complètement vacciné".

Ils pourront donc prétendre que la Covid touche principalement les "personnes non vaccinées", même si la majorité des personnes qui tombent malades ont reçu deux doses du cocktail ARNm de Pfizers. De la même manière qu'ils ont utilisé des astuces linguistiques pour transformer les "décès toutes causes confondues" en "décès dus au Covid", et les "tests positifs asymptomatiques" en "cas de Covid", ils ont maintenant créé une échappatoire pour transformer les "personnes vaccinées" qui tombent malades en "personnes non vaccinées". Pire encore, il est possible qu'au cours de l'hiver prochain, les personnes qui ont été "vaccinées" meurent à un rythme encore plus élevé que la normale. Si la théorie selon laquelle les vaccins à ARNm peuvent provoquer une aggravation de la maladie dépendante des anticorps (ADE) s'avère exacte, de nombreuses personnes pourraient être tuées par des virus cet hiver en conséquence directe de leur "vaccination"... et être ensuite utilisées comme preuve pour soutenir l'idée de "l'efficacité des vaccins" (pour une énième dose, NdT).

En vingt mois de malversations scientifiques évidentes, de manipulation de données, de malhonnêteté statistique et d'inversion linguistique totale... nous sommes peut-être sur le point de voir le pire des mensonges. Ce ne sont que des suppositions à ce stade, bien sûr. Mais pour tous ceux qui pensent "ils ne feraient jamais ça", je vous rappelle qu'un homme a été comptabilisé comme mort de la Covid après s'être tiré une balle dans la tête. Il n'y a littéralement aucune barre si basse que le pouvoir en place ne puisse passer en dessous.

Même si le temps prouve que ma théorie est erronée, la réalité solide et admise du système d'injection de rappel est suffisamment mauvaise. La liberté pour toujours sous une épée de Damoclès, et une nouvelle attaque contre le langage dans le cadre d'une campagne de plusieurs années visant à priver nos mots de leur sens. Et si tout cela peut sembler incroyablement cynique, si vous n'êtes pas devenu incroyablement cynique au cours des deux dernières années, c'est que vous n'étiez pas attentif.

