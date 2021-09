Comment le Pentagone s'est appuyé sur Hollywood pour vendre la guerre en Afghanistan (MintPress News)

Comment le Pentagone s'est appuyé sur Hollywood pour vendre la guerre en Afghanistan

Article originel : How the Pentagon Leaned on Hollywood to Sell the War in Afghanistan

Par Alan Macleod

MintPress News, 28.09.21

Dans des centaines de films et d'émissions de télévision, le moindre mot et la moindre image ont été examinés de près et approuvés par de hauts responsables militaires, dans le but de convaincre les spectateurs de soutenir des campagnes meurtrières et grossièrement immorales dans le monde entier.



HOLLYWOOD, CALIFORNIE - Les 20 ans d'occupation (officielle) de l'Afghanistan par les États-Unis ont pris fin, les militaires battant une retraite précipitée et ignominieuse. Le gouvernement afghan fantoche mis en place par l'OTAN a duré moins de deux semaines, le président Ashraf Ghani s'étant enfui aux Émirats arabes unis avec, semble-t-il, quelque 169 millions de dollars en liquide.

Si l'occupation était si impopulaire et faible, comment a-t-elle pu durer aussi longtemps ? Les "Afghanistan Papers", un ensemble de documents militaires divulgués au Washington Post, ont montré que les hauts responsables du gouvernement savaient que la guerre était impossible à gagner, mais qu'ils mentaient ouvertement au public sur son déroulement, tandis que les ONG et les entrepreneurs militaires gagnaient des milliards.

Mais les documents obtenus par le journaliste Tom Secker dans le cadre de la loi sur la liberté de l'information et partagés avec MintPress montrent également que Hollywood a joué un rôle important, collaborant sciemment avec le Pentagone pour produire une propagande pro-guerre sur l'Afghanistan, contribuant finalement à soutenir artificiellement l'opinion publique sur la campagne ingagnable. Cette collaboration consistait généralement à donner au Pentagone un contrôle éditorial direct sur les scénarios et même à supprimer tout contenu anti-guerre ou toute scène qui montrerait l'armée sous un jour négatif. En échange, l'armée offrait ses ressources humaines, ses bases comme lieux de tournage et sa large gamme de véhicules de haute technologie à utiliser dans les films. Ce quiproquo a effectivement transformé une grande partie d'Hollywood, et plus généralement l'industrie du divertissement, en supporters de l'impérialisme.





Le complexe militaro-industriel-médiatique

En lisant les documents, ce qui devient clair, c'est l'ampleur de l'implication de l'armée dans le grand écran, et dans la culture pop plus généralement. Par exemple, entre 2015 et 2017, l'Office of the Chief of Public Affairs West (OCPA-W) de l'armée étatsunienne - basé juste à côté de Hollywood, en Californie - travaillait généralement sur 40 à 70 projets de médias de divertissement à la fois. L'OCPA-W est l'un des trois bureaux régionaux de l'armée, les autres se trouvant à Chicago et à New York. La marine, l'armée de l'air, les garde-côtes, la CIA et d'autres organisations gouvernementales disposent toutes d'agences et de programmes similaires visant à manipuler leur image dans les médias de masse...



