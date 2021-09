Confinements et obligations vaccinales : Les exportations les plus réussies de la Chine ? (Mises Institute)

Confinements et obligations vaccinales : Les exportations les plus réussies de la Chine ?

Article originel : Lockdowns and Vaccine Mandates: China's Most Successful Exports?

Par Michael Rectenwald

Mises Institute



Ce n'est ni une hyperbole de la peur rouge ni une attribution déplacée que de dire que le régime covid établi dans le monde occidental est principalement un produit du régime chinois. Je ne fais pas strictement référence à l'affirmation selon laquelle la covid-19 provient d'un laboratoire de Wuhan, mais aussi au fait que la campagne de propagande qui "informe" la réponse à la covid est directement attribuable à Pékin. Comme Michael P. Senger l'a brillamment démontré, l'intégralité de la réponse à la covid est une exportation du régime de Xi Jinping.

Par admiration perverse pour les mesures de confinements draconiens de la Chine, en raison de conflits d'intérêts financiers provenant de l'argent chinois et de l'étrange crainte de ne pas faire preuve d'impulsions suffisamment totalitaires, les agences sanitaires, les gouvernements, les scientifiques, les médias et les citoyens occidentaux ont adopté et promu les méthodes prétendument efficaces de Pékin pour contrôler une pandémie virale, transformant ainsi les démocraties occidentales, à des degrés divers, en États totalitaires en herbe. L'Australie représente l'exemple le plus flagrant, tandis que d'autres pays, comme la Lituanie, ne sont pas loin derrière. Il reste à voir ce que les États-Unis et de nombreuses autres nations feront lorsque le récit de la covid s'effritera devant les preuves croissantes d'erreurs et de malversations apparentes. Il est probable qu'ils redoubleront d'efforts.

L'illogisme total du régime covidien est basé sur un syllogisme faux : La Chine a contenu le virus avec le confinement de Wuhan. Le virus s'est simultanément échappé de Wuhan. Ainsi, le reste du monde doit imiter les mesures de confinement de la Chine.

Le régime dévastateur de la covid a été établi sous ce prétexte et s'est appuyé sur une série de mesures contradictoires. D'abord, les masques étaient inutiles et donc superflus. Ensuite, les masques étaient nécessaires. Ensuite, deux semaines de confinement ont été nécessaires pour aplanir la courbe. Ensuite, les confinements ont continué pendant des mois. Ensuite, deux masques ou plus ont été nécessaires. Ensuite, les vaccinations ont rendu les masques inutiles pour les personnes vaccinées ; avec les vaccins, les masques et les confinements seraient supprimés. Ensuite, les vaccinés devraient porter des masques, car ils sont eux aussi vulnérables aux infections (et peuvent propager la covid). Ensuite, le confinement devrait être rétabli. Ce ne sont là que quelques-unes des déclarations et des revirements de politique qui ont constitué la réponse du régime covidien.

Les mesures de confinement, le masquage et les mandats de vaccination ont été institués pour lutter contre un virus dont le taux de létalité moyen (IFR) est inférieur à 0,2400 % dans tous les groupes d'âge, avec des IFR médians de 0,0027 %, 0,0140 %, 0,0310 %, 0,0820 %, 0,2700 % et 0,5900 % pour les groupes d'âge 0-19 ans, 20-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans et 60-69 ans, respectivement. Les décès dus aux mesures de confinement, quant à eux, ont peut-être dépassé les "décès dus à la covid", tout en causant des souffrances incalculables, y compris la ruine financière de centaines de millions de personnes...

