Culte covidien : Peur, anxiété et mort vaudou en Occident (Off Guardian)

Covid-19 : Peur, anxiété et mort vaudou Article originel : Covid-19: Fear, Anxiety and Voodoo Death Par Ryan Matters* Off Guardian, 17.09.21 --- Note de SLT : Cet article est plein d'approximation avec des accents racialistes (notamment l'utilisation du terme "primitif" à la manière de l'anthropologie (néo)coloniale pour désigner les communautés dites traditionnelles ou anciennes). Ndt : dans l'article nous avons souvent traduit "primitif" par "traditionnel" même si ce dernier terme n'est pas non plus des plus convenables et relève d'une réification réductrice au regard de la complexité de toute société entre forces réactionnaires et progrédientes à l'oeuvre dans toute culture. Nous avons parfois conservé le terme ou ajouter un (sic) après certains propos). Toutefois, cet article mérite d'être publié dans notre blog et illlustre, de par la pseudoscience qui s'intaure autour du culte de la Covid, la réalité complexe que nous soulignons comme présente dans toute société (aspect conservateur et progrédient d'une même culture, en tenant compte du couple traditionnel/moderne, irrationnel ou magico-religieux/scientifique comme appliqué à toute culture où qu'elle soit). Ainsi si les CDC aux Etats-Unis ont recensé de nombreuses études attestant que la Covid ne se transmet pas de façon manuportée (risque inférieur à 1/10.000), pourtant les commerces, les gens continuent d'utiliser de manière intensive les solutions hydro-alcoolique pour se laver les mains et les autorités sanitaires et politiques n'ont pas transmis l'information à la population entretenant un peu plus la peur et le stress et de l'autre côté un certain business. Il en va de même pour les masques en plein air dont la grande majorité des études en montre l'inefficacité. Nous pouvons signaler que le processus à l'ouvre chez l'individu dans la mort vaudou décrit dans cet article et le parallèle qui est fait avec les personnes âgées en maison de retraite se laissant mourir car isolé, stressé et déprimé est selon nous pertinent. Il se trouve que beaucoup de personnes âgées lors de la première vague se sont laissées mourir plus de chagrin et de tristesse que de peur face à leur isolement vis à vis de leurs proches. Cela s'appelle le "syndrome de glissement" et bon nombre ont été comptabilisés cas Covid à une époque où le fait de diagnostiquer un cas de Covid rapportait gros même si les tests n'étaient pas encore d'usage courant. Enfin, les tests PCR ont montré leur nombre très élevé de faux positifs et leur caractère impropre à la constitution d'un diagnostic lorsqu'ils sont utilisés seuls; l'OMS, les CDC l'ont signalé mais ces tests continuent d'être utilisés à tout bout de champ sans que les conditions techniques d'amplification aient été rééllement limités comme demandés par l'OMS et les CDC. Quant aux vaccins qui ne montrent aucune efficacité pour enrayer la transmission virale ou bien les infections mineures chez ceux qui les ont reçus - alors que le variant delta semble par contre lui résistant à la vaccination et peut générer de nombreuses maladies graves chez les personnes vaccinées présentant une comorbidité sous-jacente - cela n'est qu'un exemple de plus du monde irrationnel dans lequel nous vivons à présent. Ainsi dans certains pays occidentaux, les personnes vaccinées ont le droit de ne pas porter de masque ou bien peuvent rester à l'école en cas de contage positif à la Covid dans leur classe tandis que les non vaccinés doivent rentrer à la maison. De même, un apartheid a été instauré pour limiter l'accès de nombreux espaces publiques aux personnes non vaccinées alors que les personnes vaccinées sont toutes aussi dangereuses au regard du variant delta et de leur potentiel de transmission de la Covid. A cela s'ajoute le caractère quasi nul des décès liés à la Covid chez les enfants en bonne santé et la volonté de sociétés dites modernes de les vacciner de 0 ans à 18 ans avec un vaccin génétique expérimental dont les essais de Big Pharma ont conduit à une efficacité supérieur à 90% en se focalisant sur le risque relatif élevé et en occultant le risque absolu très faible entre les deux cohortes (vaccinés / non vaccinés). Enfin, nous ne manquerons pas de rappeler les 3 hypothèses concernant l'origine de la Covid. - Le point sur les origines possibles de la Covid-19 : naturelle, artificielle ou infox ? (Vidéos) Si la dernière hypothèse négationniste s'avérait exacte alors cet article ferait date. ---

Compteurs de décès, compteurs de cas, tests erronés pour gonfler le nombre de morts, images de patients sous respirateur, cadavres apparents dans les rues de Wuhan et "variants" hautement transmissibles.



Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun ? Elles suscitent la peur et l'anxiété. Ce sont des dispositifs utilisés non seulement pour tisser un récit, mais aussi pour instiller dans l'esprit des gens la conviction d'une maladie nouvelle et dangereuse.

Comme nous le verrons, cette peur-pornographique incessante peut être assimilée à une forme de "magie noire", causant souffrance et mort à part entière, ce qui, comme nous le verrons, est un phénomène curieux mais bien documenté et très "réel".



LA MORT VAUDOU

Le concept de "mort vaudou" ou "mort psychique" est observé depuis des centaines d'années. Il s'agit d'un phénomène par lequel une personne (souvent un membre d'une tribu ou d'une communauté traditionnelle) est amenée à la mort au moyen d'un "sort", ou de l'utilisation de la "magie noire". Ce phénomène a été observé par des anthropologues, des médecins et des explorateurs du monde entier, dans des régions telles que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique, l'Amérique du Sud et Haïti.

Nous allons maintenant passer en revue certains des témoignages enregistrés par Cannon (1942), en commençant par celui du Dr D. M. Lambert, membre du Service de santé du Pacifique occidental de la Fondation Rockefeller, qui affirme avoir observé plusieurs cas d'hommes mourant de peur. Le Dr Lambert raconte un incident spécifique qui s'est produit à Queensland, en Australie, impliquant un certain Dr Clarke. Notez que le terme "Kanakas", plutôt offensant, désigne les insulaires du Pacifique employés par les colonies britanniques au cours des 19e et 20e siècles.

" [Le Dr Lambert] m'a écrit au sujet de l'expérience du Dr PS Clarke avec les Kanakas travaillant dans les plantations de sucre du nord du Queensland. Un jour, un Kanaka est venu à son hôpital et lui a dit qu'il allait mourir dans quelques jours parce qu'un sort avait été jeté sur lui et que rien ne pouvait être fait pour le contrer. L'homme était connu du Dr Clarke depuis un certain temps. Il a subi un examen très complet, y compris un examen des selles et de l'urine. Tout était normal, mais alors qu'il était alité, il s'affaiblissait progressivement. Le Dr Clarke a demandé au contremaître des Kanakas de venir à l'hôpital pour rassurer l'homme, mais en arrivant au pied du lit, le contremaître s'est penché, a regardé le patient, puis s'est tourné vers le Dr Clarke en disant : " Oui, docteur, fermez-le, il va mourir " (c'est-à-dire qu'il est presque mort). Le lendemain, à 11 heures du matin, il a cessé de vivre. L'examen post-mortem n'a rien révélé qui puisse expliquer de quelque manière que ce soit l'issue fatale."



Dans la culture aborigène australienne, le concept de "sorcellerie" est très présent, et chaque membre de la tribu a recours à son utilisation pour nuire à un ennemi. L'homme-médecine (le guérisseur) est le seul capable de contrer ces influences obscures et est donc considéré comme le membre le plus important de la communauté. Dans la culture aborigène, le "bone pointing" est la forme la plus puissante de magie noire employée, dont on dit qu'elle a apporté la mort à de nombreux hommes. En effet, on trouve dans la littérature de nombreux cas de "mort par pointage d'os".

"Le Dr J. B. Cleland, professeur de pathologie à l'université d'Adélaïde, m'a écrit qu'il ne doutait pas que, de temps à autre, les indigènes de la brousse australienne meurent après qu'on leur a pointé un os, et que cette mort n'est pas nécessairement associée à une blessure mortelle ordinaire"

Cannon relaie également un témoignage donné par Leonard (1906), dans le cadre de ses observations des tribus de la région du Bas Niger :

"J'ai vu plus d'un vieux soldat haussa endurci mourir régulièrement et à petit feu parce qu'il se croyait ensorcelé ; aucune nourriture ni aucun médicament qu'on lui donnait n'avait le moindre effet, soit pour enrayer le mal, soit pour améliorer en quoi que ce soit son état, et rien ne pouvait le détourner d'un sort qu'il considérait comme inévitable. De la même façon, et dans des conditions très similaires, j'ai vu des Kru-men et d'autres personnes mourir en dépit de tous les efforts déployés pour les sauver, simplement parce qu'ils avaient pris la décision, non pas (comme nous le pensions à l'époque) de mourir, mais qu'étant sous l'emprise de démons malins, ils devaient mourir."



Cannon passe ensuite en revue les travaux de Warner (1941) qui a travaillé parmi les aborigènes du nord de l'Australie. Warner a identifié deux mouvements distincts du groupe social qui se produisaient pendant le processus où la sorcellerie noire devenait efficace sur la victime.

Le premier était une contraction par laquelle les personnes entourant la victime retiraient leur soutien. En d'autres termes, la structure sociale de la personne "ensorcelée" s'effondre, ses amis et sa famille ne restent plus à ses côtés, et elle se retrouve isolée et seule.

L'individu "ensorcelé" isolé du reste de la communauté, livré à lui-même pour subir un destin tout tracé ? Cela n'évoque-t-il pas des images de personnes âgées dans des maisons de retraite, isolées et seules, à qui l'on dit qu'elles sont menacées par un virus "mortel", et que personne n'a le droit d'approcher ?

Je dirais que c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre ici. Cannon poursuit en examinant les caractéristiques générales des "morts vaudoues" rapportées.

"Il y a le fait élémentaire que le phénomène est caractéristique des aborigènes - des êtres humains si primitifs, si superstitieux, si ignorants qu'ils sont des étrangers déconcertés dans un monde hostile. Au lieu de savoir, ils ont une imagination fertile et sans limites qui remplit leur environnement de toutes sortes d'esprits maléfiques capables d'affecter leur vie de façon désastreuse. [...] Associée à ces circonstances, l'assurance fixe qu'en raison de certaines conditions, telles que le fait d'être soumis à des pointes d'os ou à d'autres magies, ou de ne pas respecter les règles tribales sacrées, la mort est sûre de survenir."



Cannon souligne la primitivité et l'ignorance de ces individus qui ont succombé à la "mort vaudou" et laisse entendre que l'humanité a évolué pour être immunisée contre de telles influences. Mais est-ce vraiment vrai ? On pourrait soutenir que notre société moderne n'est pas différente des "tribus primitives" (sic), sauf que nous avons remplacé les "mauvais esprits" par un autre ennemi invisible.

Le phénomène covid-19 a vu le développement d'un "culte covidien", dont les membres obéissent à des "règles tribales" insensées telles que le port de masques, la "distanciation sociale", la vaccination par ARNm et l'utilisation obsessionnelle de désinfectants.

Dans ce contexte, le membre de la secte covidienne moderne n'est pas différent du membre de la tribu traditionnelle. Il est tout aussi ignorant et tout aussi influençable. Et par conséquent, il est entièrement à la merci du sorcier et de son rituel de magie noire et d'ossements (pensez au test PCR positif).



Le Dr SD Porteus, qui a étudié la "vie primitive" (sic) de manière approfondie dans les îles du Pacifique et en Afrique, a constaté que l'interaction sociale était d'une importance capitale pour les peuples traditionnels afin de les rendre résistants à toutes sortes d'influences mystérieuses et malveillantes. Bien entendu, le besoin d'interaction sociale de l'homme est bien connu, un besoin (ainsi qu'un droit) qui, pour de nombreuses personnes, n'a pas été satisfait. Cannon termine en évoquant le pouvoir de la peur et la façon dont elle affecte la physiologie d'une personne.

"La peur, comme on le sait, est l'une des émotions les plus profondément enracinées et les plus dominantes. Souvent, elle ne peut être éradiquée qu'avec difficulté. Elle est associée à de profondes perturbations physiologiques, répandues dans tout l'organisme. Il est prouvé que certaines de ces perturbations, si elles sont durables, peuvent avoir une action néfaste."



Il explique ensuite comment les émotions peuvent avoir un impact sur le système sympathico-surrénalien, qui, en raison d'une activation prolongée, peut provoquer une chute importante de la pression artérielle, ce qui a été fréquemment observé chez les soldats pendant la Première Guerre mondiale.

Les effets physiologiques d'un stress prolongé, de l'anxiété et de la peur sont bien connus pour être destructeurs et pourtant, ces effets ont été minimisés au cours des 18 derniers mois. Enfin, Cannon termine son exploration de la "mort vaudou" en se prononçant sur sa légitimité.

"La suggestion que j'offre, par conséquent, est que la "mort vaudou" peut être réelle, et qu'elle peut être expliquée comme étant due à un stress émotionnel traumatique - une terreur évidente ou réprimée".



Vu dans ce contexte, la surmortalité dans les communautés soumises à la campagne de terreur covidienne (c'est-à-dire avec un accès accru à l'internet, aux téléviseurs, aux radios, etc.) peut être considérée comme inévitable, ou à tout le moins, explicable, sans qu'un agent pathogène soit nécessaire.



Lester (1972) a relevé des cas où les membres d'une communauté ont été "maudits" et ont ensuite refusé d'absorber de la nourriture ou de l'eau, ce qui a conduit à leur mort. Selon lui, il s'agit d'un type de "mort par suggestion" - un programme psychologique si persuasif qu'il affecte le comportement de l'individu jusqu'à l'irrationalité. Il a également affirmé que la "mort vaudou" se produisait non seulement chez les "sauvages", superstitieux et ignorants, mais aussi dans les sociétés plus "avancées".



Il va sans dire que le comportement irrationnel est l'une des caractéristiques de l'escroquerie vaudou. Pensez aux restaurants où les gens entrent en portant un masque pour ne l'enlever qu'une fois assis à la table. Pensez aux désinfectants à l'extérieur des magasins et des centres commerciaux, aux pistolets thermiques bon marché provenant de Chine, aux masques en tissu avec des trous béants.

Rien de tout cela n'a de sens logique et ce n'est pas le but. Toutes ces choses ont un but, qui est d'établir des rituels et des "règles tribales" qui, lorsqu'elles sont brisées, suscitent la peur et l'anxiété. J'ai oublié de mettre mon masque quand je suis sorti, et si le virus se retrouvait dans ma bouche ? Oh mon Dieu, est-ce que je vais tomber malade ? Est-ce que je vais mourir ?

Enfin, Lester note également le travail d'Engel (1968) qui a exploré la question de savoir pourquoi les gens tombent malades quand ils le font et quel type d'état psychologique induit des symptômes de maladie dans le corps. Engel a découvert un modèle cohérent de réponses qu'il a appelé le "complexe de renoncement" et a constaté qu'une personne réagissant au stress avec un tel complexe était plus susceptible de tomber malade et même de mourir.

Lester utilise ensuite ce modèle pour conceptualiser la "mort vaudou" et ses mécanismes.