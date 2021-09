Covid : L'Italie va exiger de tous les travailleurs qu'ils présentent un passe sanitaire (BBC)

Covid : L'Italie va exiger de tous les travailleurs qu'ils présentent un certificat de "laissez-passer vert".

Article originel : Covid: Italy to require all workers to show 'green pass' certificate

BBC, 17.09.21

L'Italie va rendre obligatoire pour tous les travailleurs la présentation d'un "laissez-passer vert" Covid - preuve de vaccination, de test négatif ou de guérison du virus.

Ces mesures sont une première en Europe et comptent parmi les plus strictes au monde.

Toute personne dépourvue d'un tel laissez-passer sera suspendue de son travail et son salaire pourra être interrompu après cinq jours.

Cette mesure, qui doit entrer en vigueur le 15 octobre, vise à renforcer les vaccinations dans un pays durement touché par le virus.

Les certificats de laissez-passer vert pour la Covid-19, fournis à la fois sous forme numérique et sur papier, sont déjà requis pour accéder aux gares, cinémas, restaurants, gymnases et piscines italiennes.

Le personnel scolaire est également tenu de présenter un laissez-passer et certains enseignants auraient été renvoyés de leur travail.

Jeudi, le gouvernement italien a approuvé une nouvelle loi visant à étendre les exigences à tous les lieux de travail et aux employés de tous les secteurs, y compris les indépendants.

Les entreprises et les employés risquent des amendes allant jusqu'à 1 500 euros (1 280 livres sterling) s'il s'avère que des personnes travaillent sans un laissez-passer vert valide...

