A la suite de complications cardiaques, des médecins déconseillent le sport intensif après la vaccination contre la Covid (Brussels Times)

Des médecins déconseillent le sport intensif après la vaccination contre la Covid

Article originel : Doctors advise against intensive sport after Covid vaccination

Par Orlando Whitehead

Brussels Times, 3.09.21



À la suite de trois complications cardiaques rares chez de jeunes athlètes qui avaient été récemment vaccinés contre le coronavirus, les médecins ont fortement déconseillé la pratique d'une activité physique intensive peu après avoir reçu une dose de vaccin.

Les coureurs, tous issus du club cycliste Acrog-Tormans Balen, étaient âgés de 15 à 17 ans et ont développé des douleurs thoraciques lors de compétitions ou d'entraînements quelques jours après avoir été vaccinés.

"Il est impossible de démontrer un lien direct entre le vaccin et ces problèmes cardiaques. C'est en cours", a déclaré le cardiologue Guido Claessen (UZ Leuven) à De Morgen.

Tous les adolescents étaient en forme et en bonne santé et aucun d'entre eux n'avait ressenti de séquelles notables du vaccin avant de s'engager dans un effort physique intensif. Aucun incident similaire n'a été signalé chez les coureurs vaccinés dans des groupes d'âge plus élevés.

Selon Kris Van der Mieren, médecin à la Fédération cycliste belge, l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé a publié une lettre mettant en garde contre les risques d'inflammation du cœur résultant des deux vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna.

"Elle indique que dans de très rares cas, des myocardites et des péricardites (inflammations ou gonflements du cœur) peuvent survenir dans les quatorze jours suivant la vaccination. Et plus souvent après une deuxième dose et chez les hommes jeunes et sportifs", a-t-il précisé...

