Des responsables israéliens ont été surpris en train d'admettre que dans de nombreuses situations, le "laissez-passer vert" du pays n'est pas "médicalement justifié", mais existe pour faire pression sur les citoyens afin qu'ils se fassent vacciner (RT)

Le ministre israélien de la Santé déclare que le système de passeport vaccinal n'a pas de "justification médicale" dans certains cas - vidéo divulguée

Articlr originel : Israeli health minister says vaccine passport system doesn’t have ‘medical justification’ in some cases – leaked footage

RT, 13 Sep, 2021





Des responsables israéliens ont été surpris en train d'admettre que dans de nombreuses situations, le "laissez-passer vert" du pays n'est pas "médicalement justifié", mais existe pour faire pression sur les citoyens afin qu'ils se fassent vacciner.

Les Israéliens qui veulent se rendre dans les bars, les restaurants, les piscines et toutes les manifestations intérieures ou extérieures de plus de 100 personnes doivent présenter leur "laissez-passer vert", un document prouvant qu'ils ont été vaccinés contre la Covid-19 ou qu'ils se sont récemment remis de la maladie.

Cependant, le "laissez-passer vert" est moins une mesure de santé publique qu'une méthode pour forcer la population à se faire vacciner, selon une vidéo de ministres entendues avant une réunion dimanche, diffusées par la chaîne israélienne Channel 12 News le soir même et rapportées par le Times of Israel.

S'exprimant en hébreu, la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked a déclaré au ministre de la Santé Nitzan Horowitz que "vous pouvez supprimer le laissez-passer vert pour les restaurants en plein air."

"Dans les piscines aussi, pas seulement dans les restaurants. D'un point de vue épidémiologique, c'est correct", a répondu Horowitz. "Le problème, je vous le dis, c'est que notre problème, ce sont les gens qui ne se font pas vacciner. Nous avons besoin qu'ils... sinon... nous ne nous en sortirons pas", a-t-il ajouté.

Horowitz a ensuite ajouté que si le laissez-passer n'a pas de "justification médicale" dans certains scénarios, il ne veut pas commencer à faire des exceptions, "car alors ils diront "si ce n'est pas les piscines, alors pourquoi les parcs aquatiques ?"

Israël est l'un des pays les plus largement vaccinés au monde, avec 61 % de la population totale entièrement vaccinée, selon des données de l'Université Johns Hopkins. En outre, le pays administre actuellement des injections de rappel, qui sont disponibles pour toutes les personnes âgées de plus de 30 ans.

Néanmoins, les cas quotidiens ont atteint un niveau record de plus de 10 000 au début de ce mois, et les décès ont atteint leur plus haut niveau depuis le printemps. Les données en provenance d'Israël montrent que le vaccin Pfizer contre le coronavirus - le plus largement administré dans l'État juif - n'est efficace qu'à 39 % environ contre le variant Delta du virus, mais les autorités israéliennes ont redoublé d'efforts en procédant à des rappels et en laissant entendre que des rappels supplémentaires tous les six mois pourraient désormais faire partie de "la vie".

Malgré la baisse d'efficacité des vaccins Pfizer, les autorités affirment que la majorité des personnes hospitalisées en Israël ne sont pas vaccinées. "Vous pouvez vraiment voir maintenant", a déclaré Horowitz dans les images de dimanche. "Disons qu'une personne de moins de 60-65 ans dans un état critique arrive à l'hôpital, sans aucun doute, elle n'est pas vaccinée".

Le ministre du Renseignement, Elazar Stern, qui s'est joint à la conversation à ce moment-là, a ajouté : "Il est irritant que [les non-vaccinés] occupent des lits" dans les salles de coronavirus.

Le "laissez-passer vert" israélien, tel qu'il existe actuellement, est valable jusqu'à six mois après la dernière dose de vaccin, ce qui signifie que pour la majorité de la population, une troisième injection sera bientôt nécessaire pour entrer dans la plupart des lieux publics. Quels que soient les avantages de ce système pour la santé, les dirigeants de Pfizer sont enthousiastes. Philip Dormitzer, directeur scientifique de Pfizer, a suscité une certaine controverse la semaine dernière lorsqu'il a décrit Israël comme "une sorte de laboratoire" pour étudier le déploiement du vaccin.