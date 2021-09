Des scientifiques de Wuhan avec leurs collègues étatsuniens prévoyaient de libérer des coronavirus dans des grottes avec des chauves-souris 18 mois avant l'épidémie (The Telegraph)

Des scientifiques de Wuhan prévoyaient de libérer des coronavirus dans des grottes avec des chauves-souris 18 mois avant l'épidémie.

Article originel : Wuhan scientists planned to release coronaviruses into cave bats 18 months before outbreak

Par Sarah Knapton

The Telegraph, 21.09.21

Les scientifiques de Wuhan prévoyaient de libérer des coronavirus aériens améliorés dans les populations de chauves-souris chinoises pour les inoculer contre des maladies qui pourraient passer chez les humains, montrent des propositions de subventions divulguées datant de 2018.

De nouveaux documents montrent que 18 mois seulement avant l'apparition des premiers cas de Covid-19, les chercheurs avaient soumis des plans pour libérer des nanoparticules pénétrant la peau et contenant de "nouvelles protéines chimériques de pointe" de coronavirus de chauve-souris dans les chauves-souris des grottes du Yunnan, en Chine.

Ils prévoyaient également de créer des virus chimériques, génétiquement améliorés pour infecter plus facilement les humains, et ont demandé 14 millions de dollars à la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) pour financer leurs travaux.

Les documents, dont l'authenticité a été confirmée par un ancien membre de l'administration Trump, montrent qu'ils espéraient introduire des "sites de clivage spécifiques à l'homme" dans les coronavirus de chauve-souris, ce qui permettrait au virus de pénétrer plus facilement dans les cellules humaines.

Lorsque la Covid-19 a été séquencée pour la première fois, les scientifiques se sont demandés comment le virus avait pu développer une telle adaptation spécifique à l'homme au niveau du site de clivage de la protéine spike, qui est la raison pour laquelle il est si infectieux.

Les documents ont été publiés par Drastic, l'équipe d'investigation en ligne mise en place par des scientifiques du monde entier pour étudier les origines de la Covid-19.

Dans une déclaration, Drastic a déclaré : "Étant donné que nous trouvons dans cette proposition une discussion sur l'introduction prévue de sites de clivage spécifiques à l'homme, un examen par la communauté scientifique au sens large de la plausibilité de l'insertion artificielle est justifié."

La proposition prévoyait également de mélanger des souches de coronavirus naturels à haut risque avec des variétés plus infectieuses mais moins dangereuses.

L'offre a été soumise par le zoologiste britannique Peter Daszak de l'organisation étatsunienne EcoHealth Alliance, qui a travaillé en étroite collaboration avec l'Institut de virologie de Wuhan (WIV) dans le cadre de recherches sur les coronavirus des chauves-souris.

Parmi les membres de l'équipe figuraient le Dr Shi Zhengli, la chercheuse du WIV surnommée "femme chauve-souris", photographiée ci-dessous, ainsi que des chercheurs étatsuniens de l'université de Caroline du Nord et du National Wildlife Health Centre de l'United States Geological Survey...



