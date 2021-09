Dévoiler le bilan civil de la guerre anti-djihadiste menée par la France au Mali (The New Humanitarian)

Dévoiler le bilan civil de la guerre anti-djihadiste menée par la France au Mali

Article originel : Uncovering the civilian toll of France’s anti-jihadist war in Mali

Par Emmanuel Freudenthal, Journaliste indépendant basé à Addis Abeba.

Patricia Huon, Journaliste belge de la presse écrite et de la radio vivant à Johannesburg

Héni Nsaibia, Chercheur senior à ACLED et fondateur de Menastream, une société de conseil en matière de risques.

Youri van der Weide, Chercheur en logiciels libres et formateur pour Bellingcat

Mamoudou Bolly, Étudiant universitaire et traducteur basé à Bamako

The New Humanitarian, 16.06.21





"Les enfants qui ont été tués ne sont pas des djihadistes... Je demande que justice soit rendue à nos enfants".



C'est par un après-midi de janvier que Madabbel Diallo a entendu des avions de chasse tournoyer au-dessus de sa tête. Il ne leur a pas prêté attention : Les avions français chassent régulièrement les djihadistes dans cette partie du centre du Mali. Il assistait à un mariage, assis avec le père du marié juste à l'extérieur de son village de Bounti, dit Diallo, sirotant du thé avec des amis et des parents, attendant avec impatience le festin qui se préparait.



Puis vint la première explosion dévastatrice, rapidement suivie d'une autre, puis d'une troisième. Des éclats d'obus ont déchiré la jambe de Diallo, le laissant saigner abondamment, incapable de se tenir debout. Des corps morts et mutilés - invités à ce qui était quelques instants auparavant une fête - jonchent le sol.

Le cousin de Diallo, Mamoudou Diallo, a également été pris dans l'attentat. Lorsqu'il a repris ses esprits, presque tout le monde autour de lui était mort. Le soir, raconte Mamoudou, les survivants "ont ramassé les têtes, les bras et les pieds et les ont mis dans un grand trou pour les enterrer".

Les forces françaises sont présentes au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, une mission militaire de 5 100 hommes visant à éradiquer les djihadistes violents dans le Sahel. Le conflit dans les régions du nord et du centre du Mali a forcé 370 000 personnes à quitter leur foyer et a aggravé les problèmes existants d'insécurité alimentaire, de pauvreté rurale et de tensions communautaires meurtrières.

L'armée française affirme qu'"environ 30" personnes ont péri dans l'attaque de Bounti - elle n'a pas fourni de chiffre plus précis - tandis que la mission de maintien de la paix des Nations unies, connue sous le nom de MINUSMA, a fixé le bilan à 22. La France insiste sur le fait que toutes les personnes tuées étaient des djihadistes armés et nie qu'un mariage ait eu lieu à Bounti ce jour-là.



Huit survivants interrogés par des journalistes dans le cadre d'une enquête menée conjointement par The New Humanitarian et Der Spiegel contestent la version militaire de l'incident de Bounti.

"Il n'y avait pas de djihadistes", a déclaré Madabbel Diallo en janvier par téléphone depuis son lit d'hôpital à Douentza, à 50 kilomètres de Bounti. "Aucune arme... pas même un couteau".



Une enquête de la MINUSMA est arrivée à une conclusion similaire dans un rapport publié en mars : "Le groupe touché par la frappe était très majoritairement composé de civils qui sont des personnes protégées contre les attaques en vertu du droit international", peut-on lire.

L'armée française a admis avoir tué accidentellement un total de sept civils au Mali depuis 2013 - le début de son premier déploiement dans le pays. Cependant, sur la base d'un examen des allégations collationnées par l'association de cartographie des conflits Armed Conflict Location & Data Project (ACLED), The New Humanitarian a calculé que plus de 50 civils ont probablement été tués par les forces françaises entre cette date et aujourd'hui.



The New Humanitarian et Der Spiegel ont examiné neuf cas en profondeur, en grande partie grâce à des reportages sur le terrain comprenant des entretiens avec des survivants et des témoins en personne, ainsi que des entretiens supplémentaires réalisés par téléphone.

Ni le service de presse de l'armée française à Paris ni le commandement de Barkhane à Bamako, au Mali, n'ont répondu aux questions spécifiques que The New Humanitarian et Der Spiegel leur ont posées à plusieurs reprises concernant les morts civiles impliquant les forces françaises.

Le New Humanitarian a confirmé de manière indépendante 25 décès de civils en plus des sept officiellement reconnus, un bilan plus de quatre fois supérieur au décompte officiel français.

L'un des cas concerne la mort, non signalée auparavant, d'un civil tué par les forces françaises près du village de Tagarangabout, dans le centre du Mali, le 17 mai 2020. L'homme a été abattu alors qu'il s'approchait des soldats de Barkhane sur une moto transportant deux autres passagers. Il a été enterré sur place - un incident qui avait été tenu secret.