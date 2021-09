Événements indésirables potentiels à type d'hémorragie intracérébrale chez les femmes japonaises ayant reçu le vaccin Pfizer (Journal of Pharmaceutical Policy and Practice)

Événements indésirables potentiels chez les femmes japonaises ayant reçu du tozinameran (BNT162b2, Pfizer-BioNTech)

Article originel : Potential adverse events in Japanese women who received tozinameran (BNT162b2, Pfizer-BioNTech)

Par Rumiko Shimazawa & Masayuki Ikeda

Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, volume 14, Article number : 46 (2021)

Résumé

Des rapports de thrombose du sinus veineux cérébral et d'hémorragie intracrânienne (HIC) suite à l'administration de vaccins à coronavirus ont soulevé des inquiétudes quant à leur sécurité. Bien qu'aucune autorité réglementaire n'ait reconnu l'HIC comme un événement indésirable associé au tozinaméran (BNT162b2, Pfizer-BioNTech), des cas mortels et non mortels ont été rapportés. Au Japon, 10 cas mortels (cinq hommes et femmes) ont été rapportés à ce jour. Quatre des cinq femmes sont décédées d'une HIC et l'autre d'une pneumonie d'inhalation, tandis que les cinq hommes sont décédés de causes autres que l'AVC. Ce déséquilibre est incompatible avec les données de mortalité sur les maladies cardiovasculaires des statistiques nationales, qui ne montrent aucune disparité apparente entre les sexes ou entre les AVC hémorragiques et ischémiques. Cumulativement, notre analyse révèle une incidence disproportionnée de décès par HIC chez les femmes japonaises ayant reçu du tozinameran, ce qui suggère une association potentielle de l'HIC avec le vaccin. Bien que nous comprenions que les avantages du tozinameran l'emportent toujours sur les risques, nous pensons qu'un lien de causalité avec le vaccin n'est pas prouvé mais possible et justifie une analyse plus approfondie...



Lire la suite