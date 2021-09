Covid. Ignorer l'avis des experts sur les vaccins pour enfants dissoudra la confiance du public dans l'État, ont prévenu des ministres (The Telegraph)

Ignorer l'avis des experts sur les vaccins pour enfants dissoudra la confiance du public dans l'État, ont prévenu des ministres.

Article originel : Ignoring expert advice on child vaccines will dissolve public trust in the state, ministers warned

Par Camilla Turner

The Telegraph, 9.09.21



Une rébellion de l'arrière-banc contre la "volonté du gouvernement de tracer sa propre voie indépendamment des conseillers scientifiques du pays".



Vendredi soir, les ministres ont dû faire face à une rébellion de l'arrière-ban au sujet des vaccins pour enfants, après que 26 députés conservateurs aient averti que passer outre l'avis des experts risquait de "dissoudre le lien de confiance" entre le public et le gouvernement.

Dans une lettre adressée à Sajid Javid, le ministre de la Santé, les députés ont déclaré que la volonté du gouvernement d'"ignorer" le Comité conjoint sur la vaccination et l'immunisation (JCVI) est une cause de "grave préoccupation".

Leur intervention intervient alors que le professeur Chris Whitty, médecin en chef de l'Angleterre, s'apprête à conseiller les ministres sur la question de savoir si la vaccination des enfants présente un avantage plus large pour la société...

