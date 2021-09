Israël est désormais le point chaud du monde en matière de Covid : Les cas grimpent en flèche malgré la mise en place d'un vaccin novateur dans le pays, ce qui fait craindre que d'autres pays fortement vaccinés ne soient touchés par une autre vague en raison de l'affaiblissement de l'immunité vaccinale (Daily Mail)

Israël est désormais le point chaud du monde en matière de Covid : Les cas grimpent en flèche malgré la mise en place d'un vaccin novateur dans le pays, ce qui fait craindre que d'autres pays fortement vaccinés ne soient touchés par une autre vague en raison de l'affaiblissement de l'immunité vaccinale

Article originel : Israel is now the world's Covid hotspot: Cases soar despite country's trail-blazing vaccine roll-out - sparking fears other highly-vaccinated countries will be hit by another wave due to jabs' waning immunity

Par Connor Boyd, rédacteur en chef adjoint pour le Mailonline.

Daily Mail, 3.09.21