Israël prévoit un balayage génétique de la COVID-19 à l'aéroport comme "radar" pour le prochain variant (Algemeiner.com)

Israël prévoit un scanner génétique de la COVID-19 à l'aéroport comme "radar" pour le prochain variant.

Article originel : Israel Plans COVID-19 Genetic Scanning at Airport as ‘Radar’ for Next Variant

Par Sharon Wrobel

Algemeiner.com

Israël travaille sur un mécanisme de balayage génétique qui sera utilisé pour toute personne passant par l'aéroport international Ben Gurion, sur fond de crainte que le "prochain variant" n'entre dans le pays par voie aérienne.

"Je l'appelle 'l'Oméga'", a déclaré le Premier ministre israélien Naftali Bennett lors d'une réunion du cabinet gouvernemental. "Nous travaillons sur un mécanisme de scanner génétique pour toute personne qui entre en Israël. De cette manière, Israël deviendra un radar pour le virus."

Selon des sources du bureau du Premier ministre citées par le journal israélien Walla news, le programme en est à un stade très préliminaire de test. L'objectif est de mettre en place un laboratoire spécial pour tester toutes les arrivées à l'aéroport, en utilisant une méthode de séquençage génétique pour vérifier si de nouveaux variants du coronavirus sont présentes.

Ce projet intervient après que le ministère israélien de la santé a indiqué qu'environ 1 400 Israéliens sur près de 17 000 qui sont revenus de la ville d'Ouman en Ukraine au cours du week-end ont été testés positifs. Des dizaines de milliers de Juifs ultra-orthodoxes se rendent à Ouman pour la fête de Rosh Hashanah afin de prier près de la tombe de Rabbi Na'hman de Breslev...

Lire la suite