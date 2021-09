Ivermectine : L'organisme de réglementation australien interdit le médicament comme traitement Covid après une forte augmentation des prescriptions (The Guardian)

Ivermectine : L'organisme de réglementation australien interdit le médicament comme traitement Covid après une forte augmentation des prescriptions

Article originel : Ivermectin: Australian regulator bans drug as Covid treatment after sharp rise in prescriptions

Par Josh Taylor

The Guardian, 10.09.21

L'autorité australienne de réglementation des médicaments a interdit aux médecins de prescrire l'ivermectine, un médicament antiparasitaire, pour des utilisations "non autorisées", comme le traitement du Covid-19.

Cette mesure intervient après que les prescriptions de ce médicament ont été multipliées par trois ou quatre en Australie au cours des derniers mois.

La Therapeutic Goods Administration a annoncé l'interdiction vendredi après-midi, sur les conseils du Advisory Committee on Medicines Scheduling.

Désormais, les personnes ne pourront obtenir une ordonnance d'ivermectine que pour des affections approuvées par la TGA, notamment la gale et certaines infections parasitaires.



"Ces changements ont été introduits en raison de préoccupations liées à la prescription d'ivermectine orale pour la prévention ou le traitement revendiqués de la Covid-19", a déclaré la TGA.



"L'ivermectine n'est pas approuvée pour l'utilisation contre la Covid-19 en Australie ou dans d'autres pays développés, et son utilisation par le grand public contre la Covid-19 est actuellement fortement déconseillée par le National Covid Clinical Evidence Taskforce, l'Organisation mondiale de la santé et la Food and Drug Administration étatsunienne."....

