L'efficacité des vaccins continue de chuter chez les plus de 40 ans, jusqu'à moins 53 %, selon un nouveau rapport du PHE - et c'est un fait (Daily Sceptic)

L'efficacité des vaccins continue de chuter chez les plus de 40 ans, jusqu'à moins 53 %, selon un nouveau rapport du PHE - et c'est un fait.

Article originel : Vaccine Effectiveness Drops Further in the Over-40s, To as Low as Minus 53%, New PHE Report Shows – And That’s a Fact

Par Will Jones

Daily Sceptic, 24.09.21

C'est officiel : je diffuse des informations erronées sur les vaccins contre la Covid. Full Fact - l'organisation financée par Google, Facebook et George Soros, à laquelle l'Ofcom a déclaré se fier pour lui dire ce qu'il faut censurer concernant la COVID-19 - a " vérifié les faits " de mon récent article sur les données du PHE montrant une efficacité négative du vaccin en août et l'a qualifié d'" incorrect ".

L'auteur Leo Benedictus - que l'on appellera désormais l'Oracle - s'en prend particulièrement au titre, qui, selon lui, "prétend à tort qu'un rapport de Public Health England (PHE) montre que les vaccins contre la COVID-19 ont une "efficacité négative" chez les plus de 40 ans". "Ce n'est pas vrai pour les vaccins contre la COVID-19 - et il n'est pas vrai non plus que le rapport du PHE le montre", déclare l'Oracle. Sauf que c'est vrai. Les données contenues dans le rapport sont parfaitement claires, et le calcul de l'efficacité non ajustée des vaccins à partir de ces données est simple. Cependant, selon l'Oracle, il ne s'agit pas d'un moyen valide d'estimer l'efficacité des vaccins. Benedictus cite le rapport du PHE - "Le statut vaccinal des cas, des patients hospitalisés et des décès n'est pas la méthode la plus appropriée pour évaluer l'efficacité du vaccin et il existe un risque élevé d'interprétation erronée" - et note que je cite également ce rapport. Ce qu'il ne reconnaît pas, cependant, c'est que j'examine également la raison donnée par PHE pour cette affirmation et que je la contrecarre. La seule raison importante donnée par le PHE pour expliquer que l'efficacité du vaccin pourrait être sous-estimée dans ses données est que "la vaccination a été privilégiée chez les personnes plus sensibles ou plus à risque de maladie grave". En d'autres termes, les personnes à haut risque sont surreprésentées parmi les vaccinés, ce qui fausse l'échantillon. J'ai rétorqué que la grande majorité des groupes d'âge plus élevés sont maintenant vaccinés et que ce biais devrait être très réduit. Bien entendu, nous devons également nous demander pourquoi, s'il s'agit soi-disant du principal facteur de confusion des données présentées, on ne nous fournit pas les données nécessaires sur les catégories de risque afin qu'il puisse être dûment quantifié et pris en compte.

Benedictus réitère l'affirmation de PHE selon laquelle l'efficacité des vaccins ne devrait être estimée que par le biais des études publiées. Cependant, comme je l'ai noté dans mon article, ces études sont truffées de problèmes et d'incohérences graves qui remettent en question leurs résultats. Elles sont également dépassées puisqu'elles ne couvrent pas la vague Delta, qui est la première fois que les vaccins ont réellement été soumis à des tests de résistance au Royaume-Uni. Benedictus consacre la moitié de la "vérification des faits" à une tentative bizarre d'argumenter que mon calcul de l'efficacité des vaccins est erroné parce que j'ai utilisé les données utilisées par le PHE lui-même pour la taille de la population non vaccinée. Il souligne qu'elles sont différentes des chiffres de l'ONS à ce sujet. Er, voyez ça avec PHE, Leo. Il semble parfois que Benedictus vérifie les faits dans le rapport de PHE plutôt que dans mon article. À un moment donné, il prend le rapport à partie parce que l'un de ses graphiques sème la confusion car il "semblait montrer pour le mois en question (du 9 août au 5 septembre) que les personnes de 40, 50, 60 et 70 ans étaient plus susceptibles d'être testées positives pour la Covid si elles avaient été vaccinées que si elles ne l'avaient pas été". Sauf que le tableau n'a pas "semblé" montrer cela ; il l'a montré. Une fois encore, on nous dit que ces données "ne donnent pas une estimation fiable de l'efficacité du vaccin" en raison des biais dans les échantillons.

Mais qui définit ce qui rend une estimation de l'efficacité d'un vaccin suffisamment "fiable" pour être autorisée sans être qualifiée de fausse ? Toutes les estimations de l'efficacité des vaccins ont des limites découlant des limitations des données, y compris celles produites par le PHE. J'ai pris soin de reconnaître les limites des estimations que je faisais, en précisant qu'elles n'étaient pas ajustées pour les facteurs de risque - tout en faisant valoir que cela ne devrait plus avoir autant d'importance étant donné la couverture élevée. L'impression indubitable ici est celle d'un exercice de contrôle de la part du gouvernement et de ses auxiliaires pour s'assurer qu'il contrôle le concept d'efficacité des vaccins et que personne n'est autorisé à en faire une estimation sans autorisation. Ainsi, la disponibilité des données est soigneusement contrôlée et nous ne recevons qu'un mois à la fois, sans les données supplémentaires qui nous permettraient de contrôler les biais supposés que le rapport nous dit que les données incluent et qui "invalident" toute tentative de calcul non autorisé de l'efficacité des vaccins. Cependant, cette politique ne change rien aux faits. Ces dernières semaines, les taux d'infection déclarés ont été plus élevés chez les personnes doublement vaccinées que chez les personnes non vaccinées chez les plus de 40 ans. Cela signifie que, pour cette période, l'efficacité (non ajustée) du vaccin est négative dans ces groupes d'âge.

Le PHE a publié deux nouveaux rapports depuis mon article et dans chacun d'eux, l'efficacité vaccinale non ajustée a encore diminué. Voici le tableau utilisant les données du dernier rapport, couvrant la période du 23 août au 19 septembre (le graphique correspondant du rapport lui-même est ci-dessus).

Il montre que dans les deux semaines qui ont suivi mon article, l'efficacité du vaccin a encore baissé, l'efficacité non ajustée du vaccin chez les plus de 40 ans atteignant désormais moins-53 % chez les sexagénaires. Cela signifie que, sur ces données pour ce groupe d'âge, les personnes doublement vaccinées ont connu un taux d'infection déclaré 53 % plus élevé que les personnes non vaccinées au cours du mois écoulé. Et c'est un fait.

Stop Press : Le professeur Norman Fenton et le professeur Martin Neil, sur le site Probability and Risk, ont utilisé la mortalité toutes causes confondues ajustée à l'âge pour estimer l'efficacité des vaccins et ont constaté que les taux de mortalité sont actuellement plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Stop Press 2 : Le professeur David Paton a produit un bon fil de discussion sur Twitter répondant à l'un des critiques les mieux informés de cet article (et d'autres) citant les données du PHE.

Let's not dismiss concerns that PHE report some vaccinated groups getting infected at higher rates than unvaccinated.



First, even if vaccines significantly reduce chance of infection (high vaccine effectiveness), real world data may not reflect this for several reasons … https://t.co/IG8gGJjFKN — David Paton (@cricketwyvern) September 24, 2021

Traduction SLT avec DeepL.com