L'interdiction de l'ivermectine suscite une polémique entre professionnels de la santé en Australie (TrialSite News)

Article originel : Ivermectin ban sparks row between medical professionals in Australia

TrialSite News, 27.09.21







L'interdiction de l'ivermectine provoque un conflit entre les professionnels de la santé en Australie

Un conflit est apparu entre les citoyens australiens, les praticiens de la santé et les professeurs après une récente décision d'interdire aux praticiens de la santé de prescrire de l'ivermectine aux patients atteints de la COVID-19. Cette dernière mesure agressive de la Therapeutic Goods Administration (TGA) reflète une tendance mondiale. Les organismes nationaux de réglementation des médicaments examinent le médicament à la loupe alors même que, dans certains cas, des instituts de recherche publics se lancent dans de vastes essais cliniques. Aux États-Unis, les National Institutes of Health (NIH) ont modifié leur recommandation concernant l'ivermectine, passant de l'utilisation uniquement pour les essais cliniques à une position plus neutre (c'est-à-dire qu'ils ne recommandent ni pour ni contre en raison du manque de données suffisantes). Aux États-Unis, des pressions concertées sont exercées indirectement par diverses agences gouvernementales (par exemple, la FDA et peut-être les NIH et les CDC) sur les sociétés et conseils professionnels de médecine et de pharmacie pour qu'ils envoient des messages de prudence à leurs membres. Aux États-Unis, ce message porte ses fruits puisque les prestataires de soins de tout le pays font savoir à TrialSite qu'il est devenu extrêmement difficile d'exécuter une ordonnance d'ivermectine hors AMM. L'Australie, quant à elle, a adopté une attitude beaucoup plus agressive : elle...

