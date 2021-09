L'OMS désigne le nouveau variant "Mu" comme préoccupant et susceptible de résister aux vaccins (The Telegraph)

L'OMS désigne "Mu" comme un nouveau variant préoccupant

Article originel : WHO designates ‘Mu’ a new variant of interest

Par Sarah Newey

The Telegraph, 2.09.21

L'agence des Nations Unies a déclaré que certains signes indiquent que le variant, détectée pour la première fois en Colombie en janvier, est plus résistant aux vaccins.



L'Organisation mondiale de la santé surveille une nouveau variant du coronavirus appelée "Mu", car elle craint qu'elle ne présente des mutations qui la rendent plus résistante aux vaccins.

Dans un bulletin hebdomadaire sur les pandémies, l'agence des Nations Unies a déclaré que Mu - connu sous le nom scientifique de B.1.621 - a été désigné comme "variant d'intérêt", une classification utilisée pour cibler la recherche et mettre en évidence les nouvelles souches potentiellement inquiétantes.

"Le variant Mu présente une constellation de mutations qui indiquent des propriétés potentielles d'échappement immunitaire", indique le rapport de l'OMS.

Il ajoute que les données préliminaires suggèrent que Mu pourrait être capable d'échapper aux anticorps générés par une infection antérieure et par les vaccins contre le coronavirus à des niveaux "similaires à ceux observés pour la variante Beta", bien que cette constatation doive être confirmée par d'autres études...

